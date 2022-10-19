Son dakika haberi | Kumar operasyonunda 55 şahsa 100 bin 45 TL

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de polis tarafından yapılan operasyonda çok sayıda kumar malzemesi ele geçirilirken, 55 şahsa 100 bin 45 TL idari para cezası uygulandı.

Edilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Odunpazarı İlçesi'nde kumar operasyonu düzenlendi. Tombala oynandığı tespit edilen adrese yapılan operasyonda, asma tavan kısmında saklanan tombala makinesi, kombi içerisine saklanmış çekiliş topları ve çok sayıda tombala kartı ele geçirildi.

Adreste bulunan ve kumar oynadığı tespit edilen 55 şahsa toplam 100 bin 45 TL idari para cezası uygulandı. Çalışmalar sonucunda operasyon düzenlenen adres boşaltılarak mühürlendi. Yapılan operasyonla alakalı M.D. isimli şahsa 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR