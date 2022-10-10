Son dakika haberi: Kumar ve fuhuş operasyonunda 18 kişiye idari işlem uygulandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kumar ve fuhuş operasyonunda 18 kişiye idari işlem uygulandı

10.10.2022 16:14
Son dakika haberi: Kumar ve fuhuş operasyonunda 18 kişiye idari işlem uygulandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 309 farklı adres kontrol edildi.

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 309 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 126 bin 584 kişi sorgulanırken, aranması olan 72 şahıs tutuklandı.

Denizli'de gerçekleştirilen denetimler 3 ile 9 Ekim 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 309 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 126 bin 584 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde 2 umuma açık yerde bir adresin ruhsatsız işletildiği, bir adreste açıktan alkol sunumu yapıldığı tespit edilerek gerekli idari işlem yapılmıştır. Bir umuma açık yerde kumar oynayan 8 kişiye 14 bin 552 TL idari para cezası uygulanarak, 2 kişiye "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapılmıştır. Bir masaj salonunda yapılan denetimde, fuhuş olayına karışan 4 kişiye 4 bin 684 TL idari para cezası uygulanarak,4 kişiye de "Fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçundan adli işlem yapıldı.

72 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 72 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 4 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 5 adet tabanca fişeği, 5 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı oto teybi, 1 adet çalıntı triaj makinası, 1 oto şarj aleti ve kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 1.735 TL ele geçirildi.

Apart yetkilisi 2 kişiye 40 bin 177 TL idari para cezası

Geçici konaklama yerlerine ve kiralık araç firmalarına yönelik yapılan çalışmalarda 9 ayrı adreste bulunan 144 apart dairesi kontrol edildi. Adreslerde 2 apart yetkilisine 40 bin 177 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Kumar ve fuhuş operasyonunda 18 kişiye idari işlem uygulandı - Son Dakika

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