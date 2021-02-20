Son dakika haberleri: Kumarhanedeki kamera düzeneği şaşkına çevirdi - Son Dakika

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Kumarhanedeki kamera düzeneği şaşkına çevirdi

Dışardan gelenleri izlemek için kamera sistemi kurmuşlar

Manisa'da kumar baskınında ceza yağdı

Kumar oynayanlara 12 bin 600 TL ceza kesildi

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından bir iş yerine yapılan baskında kumar oynayan 14 kişiye toplamda 12 bin 600 TL ceza kesildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Beşeylül Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerine yapılan baskında 14 kişinin kurulan masalarda kumar oynadıkları ve korona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri belirlendi. 14 kişi gözaltına alınırken, baskında toplamda 12 bin 600 TL ceza kesildi.

Öte yandan polis ekiplerinin iş yerinde yaptıkları incelemede, dışarıyı görebilen, caddeleri izleyebilen ve kapıdan giren çıkanları kontrol eden kamera sistemi olduğunu tesbit edildi.

Baskınla ilgili soruşturma devam ediyor.