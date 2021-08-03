Kumbarasını yangın bölgesindeki mağdurlara bağışladı

Manisa'da yaşayan 10 yaşındaki çocuk orman yangınlarının ardından kumbarasında biriktirdiği paraları yangın bölgesindeki mağdurlara ulaştırılmak üzere Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e teslim etti

MANİSA - Manisa'da yaşayan 10 yaşındaki çocuk orman yangınlarının ardından kumbarasında biriktirdiği paraları yangın bölgesindeki mağdurlara ulaştırılmak üzere Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e teslim etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i, babası Çetin Şeker ile birlikte ziyaret eden 10 yaşındaki Alperen Şeker, harçlıklarını biriktirdiği kumbarasını yangın bölgesindeki mağdurlara ulaştırması için Başkan Çelik'e teslim etti. Alperen Şeker'e örnek davranışı nedeniyle teşekkür eden Başkan Çelik, "Alperen kardeşime ve onu yetiştiren ailesine teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Alperen" dedi.

Türkiye'nin güneyini etkisi altına alan yangınların sebep olduğu mağduriyetlerden etkilenen Manisa'da yaşayan 10 yaşındaki Alperen Şeker, bölgedeki mağdurlara kumbarasında biriktirdiği harçlıkları gönderme kararı aldı. Babası Çetin Şeker ile birlikte Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret eden Alperen Şeker, harçlıklarını bölgedeki mağdurlara ulaştırması için Başkan Çelik'e teslim etti.

Kumbara Kızılaya teslim edilecek

Türk milletinin büyüklüğü bir kez daha gözler önüne seren bir an yaşadıklarını kaydeden Başkan Çelik şöyle dedi: "Belediyemize geldiğimde Alperen kardeşimiz beni karşıladı ve dedi ki 'Başkanım ben harçlıklarımı biriktirdiğim kumbaramı size getirdim. Kumbaramdaki paraları yangın bölgesindeki mağdurlara ulaştırmanızı istiyorum' Çok mutlu oldum, çok duygulandım. İşte bu millet budur. 7'sinden 70'ine çocuğundan büyüğüne ülkemizin herhangi bir yerinde hatta gönül coğrafyamızda bir mazlum, mağdur olduğunda elindeki imkanları seferber eder. Çocuklarımız harçlıklarını getirip verir. Bu vesile ile Alperen kardeşime, onu yetiştiren ailesine teşekkür ediyorum. Allah hayrını kabul etsin. Biz de birazdan kumbarayı sayıp içerisinde ne kadar para varsa tutanakla Türk Kızılayımıza teslim edeceğiz. Türk Kızılayı vasıtasıyla da yangından etkilenen vatandaşlarımız için göndermiş olacağız. Alperen'i kutluyorum. İyi ki varsın Alperen."

Kumbarasındaki harçlıklarını yangın bölgesindeki mağdurlar için bağışlayan Alperen Şeker ise duygularını şöyle anlattı: "Yangınlardan dolayı çok üzüldüm. Onun için oradaki insanlar ve ağaçlar için kumbaramı gönderiyorum.