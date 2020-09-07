Son dakika haberi: Kumluca'da 190 kaçak göçmen yakalandı

Son dakika haberi... ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, tur teknesiyle yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 190 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, tur teknesiyle yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan Pakistan ve İran uyruklu 190 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı. Kumluca'ya bağlı turizm merkezi Adrasan'da, sabaha karşı, içinde kaçakların bulunduğu tur teknesinin karaya yaklaştığını görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Adrasan Koyu'na yaklaşan tekneden inip, karaya doğru dağılan kaçakları yakaladı. Kaçak göçmenlerden bazıları, bölgede izini kaybettirmeye çalışırken, jandarmadan kaçamadı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 190 kaçak göçmen, işlemleri için emniyete götürüldü. Kaçakların tur teknesiyle Yunanistan'a geçmeye çalıştığı, tekne arıza yapınca da Adrasan Koyu'na girdiği öğrenildi.

- Antalya - Antalya

Son Dakika

Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır

Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi

Kamp yaptıkları otele iki kadın getirip parti yapan Foden ve Greenwood, kadro dışı bırakıldı

Son Dakika: Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişiye 20'şer yıl hapis cezası verildi

Zeynep'i öldüren boksör sevgili "Akıl sağlığı yerinde değildir" raporu aldırmak istemiş

Güvenlik görevlisi, çalıştığı bankanın nakil aracından 4,5 milyon lirayı çalarak kayıplara karıştı

Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu ile anlaşma sağladı

Müge Anlı, taklidini yaparak fenomen olan Tansu Dayan'ı canlı yayına davet etti! Verdiği hediyeler herkesi şaşırttı

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Doğu Akdeniz ve salgın süreci gündemiyle toplandı

Sergen Yalçın, transfer için iki oyuncunun ismini verdi: Gökhan Töre ve Josef de Souza'ya sıcak bakıyorum

Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama

Yargıtay'dan düğün takılarıyla ilgili emsal karar: Artık erkekler de pay alabilecek

MasterChef Türkiye'nin 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor

"Çocuklarım koronavirüse yakalandı" diyen Maxi Lopez'e Wanda Nara'dan yanıt: Test sonuçları negatif, hepimiz iyiyiz

İngiltere'de koronavirüsün etkilerine dayanamayan 17 ünlü firma iflas bayrağını çekti