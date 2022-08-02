Kumluca ilçesinde evinde uyuşturucu madde ve tarihi eser ele geçirilen seyyar satıcı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Olimpos ve Çıralı sahilinde seyyar satıcılık yapan Y.G'nin evinde yapılan aramada 5 gram sentetik uyuşturucu ve tarihi eser olduğu değerlendirilen materyal bulundu.
İfadesinde uyuşturucu maddeyi kendisinin kullandığını söyleyen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Kumluca'da uyuşturucu operasyonunda seyyar satıcı gözaltına alındı - Son Dakika