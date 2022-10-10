Son dakika haberi... Kumluca'daki orman yangını kontrol altına alındı

İtfaiye ekiplerinin gelmesi

Helikopterle havadan yangına müdahale edilmesi

İtfaiye ekibinin yangını hortumlarla söndürmeye çalışması ANTALYA – Kumluca ilçesine bağlı Beşikçi Mahallesi Örümler mevkinde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kumluca'ya bağlı Beşikçi Mahallesi Örümler mevkinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını başladı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arozözler il Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Büyüme eğiliminde olan yangını söndürme çalışmalarına havadan 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, polis ve jandarma ekipleriyle vatandaşlar da destek verdi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi havadan sonucu kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Demir, Kumluca Belediye Başkan yardımcıları yangın bölgesine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yangın bölgesinde bulunan arı kovanları da kısmen zarar gördüğü yangın ile ilgili Jandarma tarafından soruşturma başlattı.