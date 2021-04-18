Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleşen OSBÜK İstişare Toplantısı'nda söz alan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir OSB'nin talep ve beklentilerini Bakan Varank'a aktardı.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Sanayi Bölgeleri Genel Müdür Vekili Soner Erkek ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü'nün katılımıyla gerçekleşen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) İstişare Toplantısı'na katıldı. Video konferans yöntemiyle gerçekleşen 351 OSB başkanı ve bölge müdürlerinin katıldığı toplantıda OSB'lerin sorun ve talepleri görüşüldü. OSB'lerdeki firmaların üretimlerindeki yaşanan son gelişmeler istişare edildi. Toplantıda söz alan Nadir Küpeli, Eskişehir'e Endüstri Serbest Bölgesi kurulması ve ATAP A.Ş.'ye destek konularını Bakan Varank'a aktardı.

"Serbest Bölge kurulması için desteklerinizi bekliyoruz"

Küpeli, Eskişehir OSB'de ATAP öncülüğünde Endüstriler Serbest Bölgesi kurulması noktasında kamuyla yapılan görüşmelerde istenen ölçüde yol katedemediklerini ifade ederek, "Eskişehir'de Endüstriler Serbest Bölgesi kurmak istiyoruz. Ticaret Bakanlığı ile yapmış olduğumuz görüşmeler konusunda bakanlığımızın desteğini bekliyoruz. Bu yenilikçi bölgenin kurulmasının Eskişehir ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyoruz "dedi.

Küpeli, ATAP A.Ş. tarafından Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne yapılacak olan teknopark binaları için de destek beklediklerini ileterek, "Teknoloji Geliştirme Bölgemizde yer alan ATAP A.Ş. 2 ilde 4 üniversite ile beraber önemli projelere imza atmakta. Bizim Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne yapacağımız yatırımlar oldukça yüksek rakamlara ulaşacak. Bu kapsamda bütçe ödeneğinden verilen mali desteğin artırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Varank'tan destek sözü

Bakan Varank, Eskişehir'e Endüstriler Serbest Bölgesi kurulması konusunda Ticaret Bakanlığı ile bir görüşme gerçekleştireceğini, Bakanlığın bu konuda yeni bir çalışma yaptığını, yeni mevzuatla birlikte bu konuda hızlı bir yol alınabileceğini söyledi. ATAP A.Ş.'ye destek konusunda ise Bakan Varank çalışma yapacaklarını sözlerine ekledi. - ESKİŞEHİR