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Son dakika haberi: Kur'an kurslarında 4-6 yaş çocuklara değerler ve temel dini vecibeler öğretiliyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Kur'an kurslarında 4-6 yaş çocuklara değerler ve temel dini vecibeler öğretiliyor

30.12.2021 13:06
Son dakika haberi: Kur'an kurslarında 4-6 yaş çocuklara değerler ve temel dini vecibeler öğretiliyor

Son dakika haberlerine göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 4-6 yaş Kur'an kurslarının önemini vurgulayarak, Hz. Peygamber'in, 7 yaşına gelinceye kadar çocuklara değerlerin, temel dini vecibelerinin öğretilmesini buyurduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 4-6 yaş Kur'an kurslarının önemini vurgulayarak, Hz. Peygamber'in, 7 yaşına gelinceye kadar çocuklara değerlerin, temel dini vecibelerinin öğretilmesini buyurduğunu belirtti.

Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Peygamberimiz çocuklarımıza 7 yaşına kadar sevginin, saygının, doğruluğun güzelliğini; yalanın, iftiranın kötülüğünü; değerlerimizi, abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır gibi temel dini vecibeleri öğretmemizi istiyor. 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda bunun eğitimini veriyoruz."

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Peygamber, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kur'an kurslarında 4-6 yaş çocuklara değerler ve temel dini vecibeler öğretiliyor - Son Dakika


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