Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlar kameralarla tespit ediliyor - Son Dakika

BURSA'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlar, polis ekiplerince Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarıyla belirleniyor. Tedbirlere uymayanlar bölgede görevli polis memurları tarafından uyarılıyor.

İçişleri Bakanlığı, 1 Mart'ta başlayan normalleşme süreciyle birlikte 81 il valiliğine koronavirüsle mücadelede yeni süreci anlatan 14 maddelik bir genelge gönderdi. Genelgede, kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeline geçileceği bildirildi. Genelgede, mobese ve güvenlik kameralarının kullanımıyla ilgili kısımda "Dinamik denetim faaliyetlerinde kent güvenlik yönetim sistemleri ve kameralardan elde edilen görüntü kayıtlarından azami şekilde istifade edilecek, kamera kayıtları incelenerek tedbirlere aykırı uygulamaların görüntülerden tespit edilmesi durumunda da yaptırım uygulanabilecek" ifadelerine yer verildi.Genelgenin ardından Bursa'da da başlatılan KGYS kameralarıyla denetim dönemi devam ediyor. Kameralarla tedbirlere uymadıkları tespit edilenler, kentin birçok bölgesinde görev alan ekiplere telsizle bildirildi. Ekipler, kameralardan belirlenen kişileri önce ikaz etti, uymamakta direnenlere cezai işlem uyguladı.