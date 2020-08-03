Son dakika haberi... Kurban pazarında geri dönüş hareketliliği - Son Dakika

Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde hayvan pazarlarındaki satış hareketliliği yerini dönüş hazırlıklarına bıraktı. Kemerburgaz'da kurbanlıkların tamamının tükendiği kurban pazarı havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde İstanbul'da kıyasıya pazarlıkların yapıldığı kurban pazarlarındaki görüntüler yerini dönüş hazırlıklarına bıraktı. Bayramın ilk üç gününde ellerindeki kurbanlıkların tamamını satan besiciler, çadırlarını toplayarak memleketlerine dönüş hazırlıklarına başladı. İstanbul Kemerburgaz'da bulunan kurban pazarında birçok besicinin gitmesinin ardından boşalan çadırlar havadan görüntülendi. Diğer taraftan Eyüpsultan Belediyesi temizlik ekipleri de alanda temizleme çalışmalarına başladı.

Pazara 45 kurbanlı getirdiğini ifade eden Raşit Tilavet, "45 hayvan getirdim, hepsini sattım. Erzurum'dan getirdim. İstanbul'un değişik semtlerine getirirdim, bu sene buraya getirdim. Pandemi sürecinde millet bir araya gelmemek için çekindi. Pazarda herkes hayvanını sattı" ifadelerini kullandı.

(İHA)