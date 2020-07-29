Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye sınırları içerisinde pandemi şartları nedeniyle tek kesim noktası olarak belirlenen Belediye Mezbahası'nda tüm hazırlıklar tamamlanırken, ilk gün kesim randevularının dolduğu açıklandı.

Kdz. Ereğli Kurban Hizmetleri Komisyonu, pandemi koşulları korunma tedbirleri kapsamında tek kesim noktası olarak Balı Mahallesinde faaliyet gösteren Belediye Mezbahası'nı belirledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak, komisyonun aldığı karar sonrası Belediye Mezbahası'nda personel ve hijyenik ortam başta olmak üzere gerekli hazırlıkların yapıldığını, vatandaşlara ilk gün verilen randevunun dolduğunu belirtti.

Bulak, mezbahada yapılacak kesim işlemleriyle ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı: "Mezbaha Hizmetleri'ne kesilmek üzere getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, Veteriner İşleri Müdürümüz Erdal Terzi ve veteriner hekim kontrolünde kesim öncesi ve kesim sonrası muayeneleri yapılıp, ehil kasaplar tarafından, hijyenik koşullarda kesilmektedir. Randevulu sistem ile yapılacak kurbanlık hayvan kesimleri için 3331362 Veteriner İşleri Müdürlüğü veya 3150101 Belediye Mezbahası telefon numaralarından randevu alınabilir. Kurbanlık hayvan kesimi yapacak vatandaşlarımızın kesim yerine koruyucu maske takarak gelmeleri, yoğunluk oluşmaması bakımından diğer hisse sahiplerinden vekalet alınarak kesim işlemlerini gerçekleştirmeleri Covid-19'dan korunmada önem arz etmektedir. İlk gün kesim randevusu dolmuş olup, kesim yapacaklara 2'nci gün randevu verilmeye başlanmıştır." - ZONGULDAK