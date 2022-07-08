Son dakika haberi | Kurbanlık satmaya giderken kaza yaptı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kurbanlık satmaya giderken kaza yaptı

08.07.2022 13:36
Son dakika haberi | Kurbanlık satmaya giderken kaza yaptı

Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yetiştirdiği kurbanlık hayvanları satmak için traktörüyle kurban pazarına besici kaza yaptı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yetiştirdiği kurbanlık hayvanları satmak için traktörüyle kurban pazarına besici kaza yaptı. Şarampole devrilen traktördeki sürücü hafif şekilde yaralandı.

Alaşehir ilçesine bağlı Horzumalayaka Mahallesi'nde oturan H.K. (65) yetiştirdiği kurbanlıkları satmak için Alaşehir'e giderken mahalle yolunda 45 DT 328 plakalı traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybedince aracıyla birlikte şarampole uçtu. Kazada hafif yaralanan H.K., Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yanında bulunan yolcu F.E. (58) ise kazadan yara almadan kurtuldu. - MANİSA

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Kurbanlık satmaya giderken kullandığı traktör devrildi Kurbanlık satmaya giderken kullandığı traktör devrildi Şarampole düşen araçtaki iki kişi yaralandı Şarampole düşen araçtaki iki kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Kurbanlık satmaya giderken kaza yaptı - Son Dakika

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