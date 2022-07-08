Son dakika haberi | Kurbanlık satmaya giderken kaza yaptı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yetiştirdiği kurbanlık hayvanları satmak için traktörüyle kurban pazarına besici kaza yaptı. Şarampole devrilen traktördeki sürücü hafif şekilde yaralandı.
Alaşehir ilçesine bağlı Horzumalayaka Mahallesi'nde oturan H.K. (65) yetiştirdiği kurbanlıkları satmak için Alaşehir'e giderken mahalle yolunda 45 DT 328 plakalı traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybedince aracıyla birlikte şarampole uçtu. Kazada hafif yaralanan H.K., Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yanında bulunan yolcu F.E. (58) ise kazadan yara almadan kurtuldu. - MANİSA
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