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Son dakika haberleri... KÜREKLE ARAÇLARIN CAMLARINI KIRAN SALDIRGAN KAMERALARA YAKALANDI - Son Dakika

Son dakika haberleri... KÜREKLE ARAÇLARIN CAMLARINI KIRAN SALDIRGAN KAMERALARA YAKALANDI

02.01.2022 18:34

Son dakika haberlerine göre BURSA'da bir kişi, elindeki kürekle otoparktaki araçların camlarını kırdı.

BURSA'da bir kişi, elindeki kürekle otoparktaki araçların camlarını kırdı. Saldırganın araçlara zarar verdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Tarihi İnkaya Çınar Ağacı'nın bulunduğu bölgede meydana geldi. Turizm bölgesindeki restoran ve kafelerin otoparkına elindeki kürekle gelen bir kişi, park halindeki araçların camlarını kırdı. Otoparkta bulunan araçlara zarar veren saldırgan, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, süpheli olay yerinden uzaklaştı.Araç sahipleri otoparka geldiklerinde, gördükleri manzara karşısında şoka uğradı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, araçlara zarar veren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri... KÜREKLE ARAÇLARIN CAMLARINI KIRAN SALDIRGAN KAMERALARA YAKALANDI
Son dakika haberleri... KÜREKLE ARAÇLARIN CAMLARINI KIRAN SALDIRGAN KAMERALARA YAKALANDI
Son dakika haberleri... KÜREKLE ARAÇLARIN CAMLARINI KIRAN SALDIRGAN KAMERALARA YAKALANDI
Son dakika haberleri... KÜREKLE ARAÇLARIN CAMLARINI KIRAN SALDIRGAN KAMERALARA YAKALANDI
Son dakika haberleri... KÜREKLE ARAÇLARIN CAMLARINI KIRAN SALDIRGAN KAMERALARA YAKALANDI
Son dakika haberleri... KÜREKLE ARAÇLARIN CAMLARINI KIRAN SALDIRGAN KAMERALARA YAKALANDI
Son dakika haberleri... KÜREKLE ARAÇLARIN CAMLARINI KIRAN SALDIRGAN KAMERALARA YAKALANDI
Son dakika haberleri... KÜREKLE ARAÇLARIN CAMLARINI KIRAN SALDIRGAN KAMERALARA YAKALANDI
Son dakika haberleri... KÜREKLE ARAÇLARIN CAMLARINI KIRAN SALDIRGAN KAMERALARA YAKALANDI

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Osmangazi, Tragger, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... KÜREKLE ARAÇLARIN CAMLARINI KIRAN SALDIRGAN KAMERALARA YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... KÜREKLE ARAÇLARIN CAMLARINI KIRAN SALDIRGAN KAMERALARA YAKALANDI - Son Dakika
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