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Son dakika haberi... Küresel çip satışları 2021'de 555,9 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı - Son Dakika

Son dakika haberi... Küresel çip satışları 2021'de 555,9 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı

14.02.2022 16:35
Son dakika haberi... Küresel çip satışları 2021'de 555,9 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı

Son dakika haber: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu 2021'de küresel yarı iletken (çip) satışları, bir önceki yıla göre yüzde 26,2 artarak 555,9 milyar dolara yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu 2021'de küresel yarı iletken (çip) satışları, bir önceki yıla göre yüzde 26,2 artarak 555,9 milyar dolara yükseldi.

Yarı İletken Endüstrisi Birliği (SIA), geçen yıla ilişkin yarı iletken satış verilerini açıkladı. Buna göre, geçen yıl dijitalleşmenin daha da ivme kazanmasıyla küresel çip üreticilerin satışları 2020'ye göre yüzde 26,2 artarak 555,9 milyar dolara yükseldi. Böylece, çip satışında tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı.

2020'de sektörün satışları 440,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti. 2021'de toplamda 1,15 trilyon çip satılarak, 2018'den beri ilk defa 1 trilyon seviyesi geçildi.

Çin, geçen yıl yarı iletkenler için en büyük pazar olmaya devam etti. Ülkede çip satışları 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 27,1 artarak 192,5 milyar dolara ulaştı.

Yüksek çip talep nedeniyle Intel, TSMC ve Samsung Electronics gibi tüm büyük tedarikçiler kapasitelerini genişletirken, SIA, satışta bu yıl için yaklaşık yüzde 9 artış bekliyor.

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dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Küresel çip satışları 2021'de 555,9 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Küresel çip satışları 2021'de 555,9 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı - Son Dakika
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