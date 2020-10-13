Son dakika haberi... Küresel Gazeteciler Konseyi birinci yılını kutluyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Küresel Gazeteciler Konseyi birinci yılını kutluyor

13.10.2020 15:58
Son dakika haberi... Küresel Gazeteciler Konseyi birinci yılını kutluyor, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Kuruluşuyla gazetecilik meslek örgütlenmesine yeni bir soluk ve anlayış getiren Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) kuruluşunun birinci yıldönümünü kutluyor.

Kuruluşuyla gazetecilik meslek örgütlenmesine yeni bir soluk ve anlayış getiren Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) kuruluşunun birinci yıldönümünü kutluyor.

14 Ekim 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kurulan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) kuruluşunu birinci yılını kutluyor. Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu tarafından KGK'nın birinci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlandı. KGK'dan yapılan açıklamada, "14 Ekim 2019 tarih ve 1660 sayılı Cumhurbaşkanlığı onayı ile kurulan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), kuruluş ve teşkilatlanma sürecini büyük ölçüde tamamlayarak Türkiye özelinde ve Dünya genelinde kısa sürede başarılı çalışmalara imza attı. Resmi olarak kurulduğu tarihten itibaren Ankara'da genel merkez binası ve İstanbul'da çalışma ofisi açan KGK, diğer 79 ilimize de temsilci atadı. Ayrıca, misyonuna uygun olarak 34 ülkede temsilcisi bulunan KGK, yaygın, yerel ve dış medyayı bünyesinde barındıran ilk ve tek basın meslek örgütlenmesi olarak ortaya çıktı. KGK, mesleki faaliyetlerinin yanı sıra ülkemizin üzerinde bulunduğu jeo-stratejik konumun farkında olarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk Milleti'nin dirlik ve varlığını sürdürme haklarının destekçisidir. Bu hakların korunması ve gerçekleşmesi hususunda üzerinde düşen görevleri hakkıyla yerine getirme azim ve kararlılığındadır. KGK, Türkiye'nin ulusal çıkarlarının yurtdışında anlatılması ve ülkemizin kamu diplomasisi faaliyetlerine destek vererek Türkiye'nin haklı tezlerini stratejik iletişim usul ve yöntemlerini kullanarak dünyanın her yerinde anlatmak üzere kendini yapılandırmıştır. Nitekim, kuruluşumuzdan bu yana KKTC, Azerbaycan ve Almanya'da gerçekleştirdiğimiz "Medya Buluşmaları" ve Türkiye'de ev sahipliği yaptığımız 160 kadar Rus dili konuşan gazetecinin katıldığı 21. Dünya Rus Medya Kongresi etkinliği ülkemizin kamu diplomasisine sağladığımız katkılardan bazılarıdır. Pandemi sürecinde ara vermek zorunda kaldığımız etkinliklerimize pandemi sonrası da kaldığımız yerden devam etmek kararlılığındayız. KGK, medyanın son yıllarda hızlanan dijital dönüşümünü de dikkate alarak, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği "Anadolu Medya Buluşmaları" ile nabzını tuttuğu medya kuruluşlarının ve gazetecilerin geleceğe hazırlanması noktasında da insiyatif almaya hazırdır. Pandemi nedeniyle hemen her alanda olduğu gibi medya sektöründe de ciddi sıkıntılar yaşanmıştır. Dijital değişim ve dönüşümle sıkıntılı bir sürece giren geleneksel medya pandemide daha da zor günler yaşamış, yerel ve yaygın medyada onlarca gazete ve televizyon kapanmış, çok sayıda meslektaşımız işsiz kalmıştır. KGK olarak sektörümüzü çok hızlı etkileyen dijital dönüşüme geçiş ve dönüşüm sürecinin sıkıntı ve sancılarını azaltma adına çalışma ve girişimlerimiz sürmektedir. Dünyamız artık dijital bir köye dönüşmüş durumdadır. Bu sebeple de gazeteciliğin oluşan bu yeni duruma göre yeniden yapılanması ve şekillenmesi gerekmektedir. KGK olarak, ülkemizde tüm medya alanlarını ilgilendiren yeni bir yasal düzenlemenin yeni yasama döneminde TBMM'nin gündemine gelmesini arzu etmekteyiz. Bu yönde de girişimlerimiz sürüyor. Türkiye, dijital dönüşüme bağlı olarak, geleneksel ve yeni medya araçları, gazeteciler ve meslek örgütleri ile ilgili bir düzenlemeyi üniversitelerden ve sahadan aldıkları raporlarla ivedi olarak kanunlaştırmalıdır. İnternet ve sosyal medyayı da içine alacak yeni düzenleme ile geleneksel medyanın entegrasyonu da kanun koyucu tarafından düzenlenmelidir. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), bilgi ve iletişim teknolojilerinin ulaştığı ileri düzey ve dünya genelinde yol açtığı ileri sosyal yakınlaşma ortamında gazetecilik mesleğine yeni bir soluk getirmekte, gazetecilere yeni bir açılım sağlamaktadır. KGK, mensuplarına küresel v evrensel bir perspektif kazandırmakta, bütün dünyayı ve insanlığı gözeten mesleki ilke, erdem ve değerler ile üyelerin donanmalarını sağlamaktadır. Basın özgürlüğü ve evrensel gazetecilik ilkeleri KGK'nin en duyarlı olduğu konulardan birisidir. KGK, içinde bulunduğumuz çağda, hiçbir sansür ve yasaklama çabasının sonuç vermeyeceğinin bilincindedir. Ayrıca, KGK, "Özgür medya, ulusal kalkınmanın en etkili katalizörüdür" anlayışı içinde olup ulusal kalkınmanın gerçeklemesinde bunun önem ve gereğinin farkındadır.

Amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda çıktığımız bu yolda birinci yılımızı tamamlayarak ikinci yaşımıza girmiş olmanın onur ve kıvancını yaşıyoruz. Sevinç ve mutluluğumuzu üyelerimiz. meslektaşlarımız ve Yüce Türk Milleti ile paylaşıyor, bizlere destek olan herkese yürekten sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR

Son dakika haberi... Küresel Gazeteciler Konseyi birinci yılını kutluyor

Türkiye, Medya, yerel, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Küresel Gazeteciler Konseyi birinci yılını kutluyor - Son Dakika


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