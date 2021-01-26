Son dakika haberi | Küresel ham çelik üretimi geçen yıl yüzde 0,9 azaldı - Son Dakika

Son dakika haberi | Küresel ham çelik üretimi geçen yıl yüzde 0,9 azaldı

26.01.2021 20:23
Son dakika haberi | Küresel ham çelik üretimi geçen yıl yüzde 0,9 azaldı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Küresel ham çelik üretimi, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 0,9 azalarak 1 milyar 864 milyon tona geriledi.

Küresel ham çelik üretimi, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 0,9 azalarak 1 milyar 864 milyon tona geriledi.

Brüksel merkezli Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), 2020 yılı ham çelik üretim öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,9 azalarak 1 milyar 864 milyon ton oldu.

2020'de dünyada ham çelik üretiminin ilk 10 içerisinde yer alan ülkelerden Çin, Türkiye, Rusya ve İran'da üretim artarken, Hindistan, Japonya, ABD, Güney Kore, Almanya ve Brezilya'da üretim geriledi.

Asya'nın üretimi geçen yıl yüzde 1,5 artarak 1 milyar 374,9 milyon tona ulaşırken, Çin'deki üretim bir önceki yıla göre yüzde 5,2 artışla 1 milyar 53 milyon ton seviyesine çıktı.

Böylece, küresel ham çelik üretiminde Çin'in 2019'da aldığı yüzde 53,3 seviyesindeki pay, 2020'de yüzde 56,5'e yükseldi.

Söz konusu dönemde dünyanın önemli çelik üreticilerinden Hindistan'ın üretimi yüzde 10,6 azalarak 99,6 milyon ton, Japonya'nın yüzde 16,2 gerileyerek 83,2 milyon ton ve Güney Kore'nin yüzde 6 düşüşle 67,1 milyon ton oldu.

AB'nin ham çelik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 11,8 düşerek 138,8 milyon ton olarak kayda geçti.

Türkiye küresel ham çelik üretiminde 8'inci sıradan 7'inci sıraya yükseldi

AB ülkelerinden Almanya'nın üretimi yüzde 10 azalarak 35,7 milyon tona, İtalya'nın üretimi yüzde 12,9 gerileyerek 20,2 milyon tona, Fransa'nın üretimi yüzde 19,8 daralarak 11,6 milyon tona ve İspanya'nın üretim yüzde 29,5 düşerek 10,9 milyon tona indi.

ABD'de 2020'de ham çelik üretimi yüzde 17,2 azalarak 72,7 milyon ton seviyesine düştü.

Bu dönemde, Rusya'nın ham çelik üretimi 2019'a göre yüzde 2,6 artarak 73,4 milyon tona yükselirken, Ukrayna'nın ise yüzde 1,1 azalarak 20,9 milyon tona geriledi.

Orta Doğu'daki ham çelik üretiminin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,5 artışla 45,4 milyon tona yükselmesi dikkati çekti. İran'ın üretimi yüzde 13,4 artarak 29 milyon tona ulaştı.

Türkiye'de ham çelik üretimi 2020'de yüzde 6 artarak 35,8 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Böylece Türkiye küresel ham çelik üretiminde 8'inci sıradan 7'inci sıraya yükseldi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Küresel ham çelik üretimi geçen yıl yüzde 0,9 azaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD Senatosu, Biden'ın Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği Antony Blinken'ı onayladı Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor Biden yönetimi, Filistin'e yardımları yeniden başlatacak Son Dakika: Türkiye'de 26 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 134 kişi vefat etti, 7 bin 103 yeni vaka tespit edildi 65 yaşındaki adam evlenme vaadiyle 35 bin TL dolandırıldı Selahattin Demirtaş, kendisini ve muhalefeti eleştirdi Sakarya, Düzce ve Eşkişehir'de duyulan sesin sonik patlama olduğu ortaya çıktı Ordu'da rüzgarın etkisiyle büyüyen korkunç yangında üreticinin tüm birikimi kül oldu
Anadolu Efes, evinde Kızılyıldız'ı 86-72 yendi Anadolu Efes, evinde Kızılyıldız'ı 86-72 yendi         
20:49
Futbol kulüplerinin yöneticilerini maddi açıdan zorlayacak yasa TBMM'ye geliyor Futbol kulüplerinin yöneticilerini maddi açıdan zorlayacak yasa TBMM'ye geliyor         
20:19
Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti         
20:15
Mesut Özil gafıyla sosyal medyada gündem olan TRT spikeri Cansu Canbaz, ekranlara geri dönüyor Mesut Özil gafıyla sosyal medyada gündem olan TRT spikeri Cansu Canbaz, ekranlara geri dönüyor         
19:52
Saadet Partisi'nde ittifak çatlağı! Erdoğan'la görüşen Asiltürk'ün açıklaması kriz çıkardı Saadet Partisi'nde ittifak çatlağı! Erdoğan'la görüşen Asiltürk'ün açıklaması kriz çıkardı         
19:15
İsveç'te kaybolan Türk asıllı subay, 3 aydır bulunamıyor İsveç'te kaybolan Türk asıllı subay, 3 aydır bulunamıyor         
18:07
İntihar için inşaata çıkan vatandaş, karısının tek sözüyle aşağıya indi İntihar için inşaata çıkan vatandaş, karısının tek sözüyle aşağıya indi         
17:20
Bağcılar'da su satan çocuk videosu kurgu çıktı! YouTuber Fariz için yasal işlem başlatılacak Bağcılar'da su satan çocuk videosu kurgu çıktı! YouTuber Fariz için yasal işlem başlatılacak         
16:53
9 gündür tek bir vaka bile görülmeyen Avusturalya'da halk plajlara akın etti 9 gündür tek bir vaka bile görülmeyen Avusturalya'da halk plajlara akın etti         
16:35
Oyuncu Asia Argento, yönetmen Rob Cohen'in kendisine tecavüz ettiğini itiraf etti Oyuncu Asia Argento, yönetmen Rob Cohen'in kendisine tecavüz ettiğini itiraf etti         
15:57
Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı         
15:43
Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı         
15:37
Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim         
15:00
Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı         
12:49
Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?         
12:48
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu         
12:18
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 21:11:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Küresel ham çelik üretimi geçen yıl yüzde 0,9 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei