Son dakika haberi: Küresel ham çelik üretimi ocakta yüzde 6,1 düştü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Küresel ham çelik üretimi ocakta yüzde 6,1 düştü

22.02.2022 17:06
Son dakika haberi: Küresel ham çelik üretimi ocakta yüzde 6,1 düştü

Son dakika haberlerine göre Küresel ham çelik üretimi, ocakta Çin'deki üretimin yüzde 11'in üzerinde düşmesiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 azalarak 155 milyon tona geriledi.

Küresel ham çelik üretimi, ocakta Çin'deki üretimin yüzde 11'in üzerinde düşmesiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 azalarak 155 milyon tona geriledi.

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), ocak ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, ocakta 2021'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 6,1 azalarak 155 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 11,2 azalarak 81,7 milyon tona düştü. Dünyanın en büyük çelik üreticisi konumundaki Çin'in üretimi geçen yıl da yüzde 3 azalmıştı.

Japonya'nın üretimi yüzde 2,1 azalarak 7,8 milyon ton, Almanya'nın üretimi yüzde 1,4 düşüşle 3,3 milyon ton olurken, ABD'nin üretimi yüzde 4,2 yükselişle 7,53 milyon tona yükseldiği tahmin edildi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 azalarak 3,2 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde Brezilya'da yüzde 4,8 düşerek 2,9 milyon tona inen çelik üretiminin, İran'da yüzde 20,3 artarak 2,8 milyon tona çıktığı tahmin edildi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Hamster Coin, Brüksel, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Küresel ham çelik üretimi ocakta yüzde 6,1 düştü - Son Dakika


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