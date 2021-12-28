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Son dakika haberi... Küresel iklim değişikliği tarımsal üretimde büyük verim kayıplarına yol açıyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Küresel iklim değişikliği tarımsal üretimde büyük verim kayıplarına yol açıyor

28.12.2021 11:10

Edinilen son dakika haberine göre Trakya Üniversitesi (TÜ) Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı ve Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, küresel iklim değişikliğinin tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini ve büyük miktarlarda verim kayıplarına yol açtığını söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı ve Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, küresel iklim değişikliğinin tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini ve büyük miktarlarda verim kayıplarına yol açtığını söyledi.

Prof. Dr. Kaya, AA muhabirine, küresel ısınmaya bağlı iklimlerin değiştiğini ifade etti.

İklim değişikliğinin tarımsal üretimi doğrudan etkilediğini vurgulayan Kaya, "Küresel ısınma çerçevesinde çevresel faktörler bitkisel üretimimizi çok olumsuz etkiliyor. Bazı olağanüstü durumlarda yüzde 50'den başlayıp yüzde 70'lere kadar uzanan verim kayıpları görebiliyoruz." dedi.

Kaya, küresel iklim değişikliğine bağlı olumsuz sonuçların açıkça görüldüğünü, son yıllarda üretimde verim kayıpları yaşandığını dile getirdi.

Sağlıklı yaşam için gıdanın üretimi ve gıdaya ulaşımın önemli olduğunu vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

"Amacımız tüm insanları doyurabilmek. Ülkemiz, işlenebilir arazi bakımından dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunuyor. Küresel iklim değişikliği ve Kovid-19 salgını süreci, üretim miktarını düşürdü. Örneğin buğday üretimi bu sene yüzde 50 düştü. Ekmek ve un ile yapılan yiyecekler temel gıdamız. Türkiye olarak aynı zamanda bu ürünlerin ticaretinde de önemli rol oynuyoruz. Bu bakımdan sadece kendi açımızdan da düşünmemek gerekli."

Kaya, bitki ıslahçıları olarak iklim değişikliğine bağlı yaşanan aşırı hava olaylarına dayanıklı bitki tohumları geliştirmeye çalıştıklarına dikkati çekti.

Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasında bir geçiş noktasında olduğunu anlatan Kaya, buğdayın ana vatanı olan Türkiye'de onlarca endemik bitkinin de bulunduğunu dile getirdi.

Geleneksel ve modern yöntemleri bir araya getirip iklim koşullarından en az etkilenen verimli çeşitler geliştirilmesi gerektiğini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Aşırı kuraklıktan ve yoğun sıcaklardan daha az etkilenen çeşitler geliştirmemiz lazım. Çiftçiler de artık bu yaşanan iklim kaynaklı durumlardan ders almalı. Örneğin buğdayda artık erken ekim yapılmasına gerek yok. Kışlar artık çok sert geçmiyor. Kış sıcaklıkları arttığı için buna göre ekim dönemi geç yapılmalı. Aynı şekilde yaz aylarında da uzun süreli kuraklıklar olabiliyor. Bu yaşananlardan ders alarak tüm planlamamızı dikkatli yapmamız gerekli. Birim alandan daha fazla ürün elde etmeye yönelik çalışmalar yapılmalı. Ekim yapılırken seçici davranılmalı. Mevsim şartlarından, bahar aylarında görülen don olaylarından etkilenmeyen yeni çeşitler tercih edilmeli."

Son dakika haberi... Küresel iklim değişikliği tarımsal üretimde büyük verim kayıplarına yol açıyor
Son dakika haberi... Küresel iklim değişikliği tarımsal üretimde büyük verim kayıplarına yol açıyor
Son dakika haberi... Küresel iklim değişikliği tarımsal üretimde büyük verim kayıplarına yol açıyor

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Trakya Üniversitesi, Araştırma, Genetik, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Küresel iklim değişikliği tarımsal üretimde büyük verim kayıplarına yol açıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Küresel iklim değişikliği tarımsal üretimde büyük verim kayıplarına yol açıyor - Son Dakika
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