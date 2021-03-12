Son dakika haberi... KÜRESEL PİYASALAR-Avrupa düşük açıldı, Asya yükseldi

Buna karşılık, Asya-Pasifik bölgesindeki büyük borsaların hisseleri, yatırımcıların ekonomik toparlanmaya ilişkin umutlarının artmasıyla Cuma günü çoğunlukla yükseldi.

Önde gelen Avrupa borsalarındaki hisse senedi endeksleri, haftanın son işlem gününe, Birleşik krallık gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) ve Almanya 'nın şubat ayı enflasyon verilerinin ardından ekside açıldı.

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