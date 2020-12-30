Son dakika haberi! KÜRESEL PİYASALAR-Dolar euro karşısında iki yılın en düşüğünde

ABD'de 600 dolarlık yardım çeklerinin dağıtımına başlanacağının açıklanmasıyla, ABD para birimi başta euro olmak üzere, birçok para birimi karşısında 2018 Nisan ayından bu yana en düşük düzeylere geriledi.

Doların küresel piyasalardaki düşüşü, ABD Başkanı Donald Trump'ın 900 milyar dolarlık coronavirus yardımları da dahil, toplam 2.3 trilyon dolarlık paketi imzaladığı Pazar gününün ardınan başlamıştı.