Son dakika haberi! KÜRESEL PİYASALAR-Dolar euro karşısında iki yılın en düşüğünde - Son Dakika

Son dakika haberi! KÜRESEL PİYASALAR-Dolar euro karşısında iki yılın en düşüğünde

30.12.2020 11:22
Son dakika haberi! KÜRESEL PİYASALAR-Dolar euro karşısında iki yılın en düşüğünde, System.String[]

Son dakika haberlerine göre ABD'de 600 dolarlık yardım çeklerinin dağıtımına başlanacağının açıklanmasıyla, ABD para birimi başta euro olmak üzere, birçok para birimi karşısında 2018 Nisan ayından bu yana en düşük düzeylere geriledi.

ABD'de 600 dolarlık yardım çeklerinin dağıtımına başlanacağının açıklanmasıyla, ABD para birimi başta euro olmak üzere, birçok para birimi karşısında 2018 Nisan ayından bu yana en düşük düzeylere geriledi.

Doların küresel piyasalardaki düşüşü, ABD Başkanı Donald Trump'ın 900 milyar dolarlık coronavirus yardımları da dahil, toplam 2.3 trilyon dolarlık paketi imzaladığı Pazar gününün ardınan başlamıştı.

ABD Senötosu'nun çoğunluk lideri Mitch McConnell'ın, Trump'ın kişi başına yardım çeklerinin  Demokratlar desteğinde 600 dolardan 2000 dolara yükseltilmesine karşı harekete geçmesine  karşın, dolardaki düşüş sürdü.Buna karşılık, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Amerikalılar'ın yardım çeklerini Çarşamba gününden itibaren almaya başlayacaklarını açıkladı.Bu gelişmelerle, euro/dolar paritesi 1.22949 ile Nisan 2018'den bu yana en düşük düzeyi gördükten sonra, parite euronun yüzde 0.24 kazancı ile 1.22793 düzeyine döndü.Euronun yanı sıra, Avustralya ve Yeni Zelanda dolarları da, ABD para birimi karşısında 2018 yılından bu yana en yüksek düzeylerine yükseldi.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Nisan, Euro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! KÜRESEL PİYASALAR-Dolar euro karşısında iki yılın en düşüğünde - Son Dakika Ekonomi


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