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Son dakika haberi! Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın sunumuna odaklandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın sunumuna odaklandı

22.06.2021 09:02
Son dakika haberi! Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın sunumuna odaklandı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Küresel piyasalarda, dün beklenti yönetiminin yeniden yapılması ile volatilitenin arttığı ve fiyatlamaların negatiften pozitife döndüğü görülürken, bugün yurt içinde Tüketici Güven Endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı...

Küresel piyasalarda, dün beklenti yönetiminin yeniden yapılması ile volatilitenin arttığı ve fiyatlamaların negatiften pozitife döndüğü görülürken, bugün yurt içinde Tüketici Güven Endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunum takip edilecek.

Fed'in geçen hafta "şahin" algılanan haziran ayı toplantısının ardından yeni haftaya da düşüşle başlayan pay piyasalarının, daha sonra yükselişe geçtiği ve genel olarak pozitif kapanış gerçekleştirdiği görüldü.

Veri gündeminin nispeten zayıf kaldığı piyasalarda, enflasyon endişeleri ile büyüme beklentileri arasında gidip gelen fiyatlamaların oldukça volatil bir seyir izlemesi dikkati çekti.

Yatırımcı beklentilerinin şekillenmesindeki belirsizliğin etkileri, tahvil piyasasında da izlendi. Uzun vadeli tahvil piyasasına talebin arttığı, kısa vadeli tahvillerde ise tam tersi bir seyrin izlendiği günün ilk yarısında, ABD borsalarının açılışı ile fiyatlamaların değiştiği görüldü.

Beklentilerin enflasyon odağından büyüme tarafına geçmesinde Fed yetkililerinin açıklamaları da etkili oldu. Fed Dallas Başkanı Robert Kaplan, bankanın son toplantısında varlık alımlarının azaltılması konusundaki çerçevenin nasıl yürütüleceğine dair tartışma gerçekleştirildiğini belirterek, "Varlık alımlarında er ya da geç ayarlama yapmak çok daha sağlıklı olur." dedi.

Fed St Louis Başkanı James Bullard da Fed'in her iki yönde tepki vermeye hazır olması ve çevik kalması vurgulayarak, "Enflasyonun bu yıl hedefin üzerinde olacağı konusunda fazla şüphe yok gibi görünüyor. Şu anda ortam volatil ve enflasyonda yukarı yönlü risk var. Komite varlık alımlarının azaltılması hakkında konuşmaya henüz başlıyor ve uygulama biraz zaman alacak." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 1,3510 ile 4 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından yeniden yükselişe geçerek yüzde 1,50 seviyelerinde dengelenirken, bugün yüzde 1,49 civarında bulunuyor. Dün yüzde 0,28 seviyelerini test eden 2 yıllık tahvil faizleri kapanışta yüzde 0,25'in altını görürken, bugün yüzde 26 sınırında hareket ediyor.

Dolar endeksi dün 92,4 seviyesini test etmesinin ardından günü 91,9 seviyelerinden tamamlarken, endeksteki kısmi gevşeme ve güvenli varlıklara yönelim emtia fiyatlarında yükselişi beraberinde getirdi. Altının onsu dün yüzde 1,1'lik değer kazanımıyla 1.783 dolar seviyesinden kapanırken, bugün 1.783 dolar seviyelerinde yatay seyrediyor. Brent petrolün varili de yüzde 2,1 artışla 74,2 dolardan günü tamamlamasının ardından bugün 74,3 dolar civarında bulunuyor.

Pay piyasaları tarafına bakıldığında ise New York borsasında geçen hafta sert düşen endekslerin, büyüme odaklı beklentilerin fiyatlanmasıyla dün günü yükselişle tamamladığı görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 1,76, S&P 500 endeksi yüzde 1,40 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,79 değer kazandı. Endeks vadelilerine bakıldığında, yeni günde de fiyatlamaların pozitif tarafta olduğu görülüyor.

Avrupa tarafında da dün güne düşüşle başlayan endeksler, kapanışta yönünü pozitif tarafa çevirdi. Yatırımcıların odak noktasında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nde yaptığı konuşma bulunuyordu. Lagarde, salgında durumun iyileşmesi, aşılamalardaki ilerleme ve güven artışı ile ekonomik görünümün daha "parlak" bir hal aldığını, ekonomik aktivitenin bu çeyrekten itibaren hızlanmasını beklediklerini belirterek, "Manşet enflasyonun sonbahara doğru daha da artabileceğini, geçici faktörlerin ortadan kalkmasıyla birlikte gelecek yılın başında düşmesini bekliyoruz." dedi.

Bu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 yükseldi. Geçen hafta yüzde 2'nin üzerinde değer kaybeden avro/dolar paritesi, yaklaşık 2,5 ayın en düşük seviyesinden toparlandı ve yüzde 0,5'lik artışla 1,19'un üzerinde dengelendi. Avrupa'da bugün endeks vadelileri tarafında yükselişle başladığı görülüyor.

Asya tarafında da dün oldukça volatil bir seyir izleyen pay piyasalarının bugün pozitif seyretmesi dikkati çekerken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3 yükseldi.

Yurt içinde, dün güne düşüşle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dalgalı bir seyir izlemesinin ardından yükselişe geçti ve günü yüzde 0,54 artışla 1.398,52 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yüzde 0,3'lük artışla 8,7695'ten günü tamamlamasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,7979 ile tarihi zirvesini gördü.

Analistler, yatırımcı beklentilerinin şekillenmesi sürecinde pay piyasalarında yaşanan oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini belirterek, bugün makroekonomik veri tarafında yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi, ABD'de ikinci el konut satışları ile Richmond Fed İmalat Endeksi'nin izleneceğini söyledi.

Pay piyasalarının yönü açısından Fed Başkanı Powell'ın bugünkü sunumunun belirleyici olabileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.390 puanın altındaki kapanışlarda 1.370 puanın destek, olası yükselişlerde ise 1.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı Tüketici Güven Endeksi

17.00 Avro Bölgesi, haziran ayı Tüketici Güven Endeksi

17.00 ABD, mayıs ayı ikinci el konut satışları

17.00 ABD, haziran ayı Richmond Fed İmalat Endeksi

21.00 ABD, Powell Temsilciler Meclisi'nde sunum yapacak

Tam Gemi Şok Denemeleri, Tüketici Güven Endeksi, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın sunumuna odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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