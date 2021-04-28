Son dakika haber... Asya borsaları, Güney Kore hariç yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber... Asya borsaları, Güney Kore hariç yükseldi

28.04.2021 09:03
Son dakika haber... Asya borsaları, Güney Kore hariç yükseldi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Asya borsalarında, Güney Kore hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, Güney Kore hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya'da bugün açıklanan perakende satışlar verisinin martta yıllık yüzde 5,2 artarak beklentileri aşması sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 0,21 değer kazancıyla 29.053 seviyesine çıktı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,31 yükselişle 109 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,36 artarak 3.457 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,06 düşerek 3.181 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 primle 49.601 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 kazançla 28.984 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün başlayan ve bugün sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Fed'in "güvercin" tutumunda herhangi bir değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirten analistler, karar metni ve Powell'ın açıklamalarında varlık alımlarının geleceği ile Fed'in enflasyon endişelerine bakışına dair ipuçlarının aranacağını bildirdi.

Avrupa Birliği, Enflasyon, dolar, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Asya borsaları, Güney Kore hariç yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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