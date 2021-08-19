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Son dakika haberi! Küresel piyasalar, Fed toplantı tutanaklarının ardından negatif seyrediyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Küresel piyasalar, Fed toplantı tutanaklarının ardından negatif seyrediyor

19.08.2021 08:45
Son dakika haberi! Küresel piyasalar, Fed toplantı tutanaklarının ardından negatif seyrediyor, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi... Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların varlık alımlarının azaltılmasına bu yıl içinde başlanabileceği olasılığını artırmasının ardından satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün yurt içi ve yurt dışında yoğun veri gündemi takip edilecek.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların varlık alımlarının azaltılmasına bu yıl içinde başlanabileceği olasılığını artırmasının ardından satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün yurt içi ve yurt dışında yoğun veri gündemi takip edilecek.

Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), 27-28 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar dün yayımlandı. Fed'in varlık alımlarını bu yıl içinde azaltmaya başlama hazırlıkları üzerinde düşündüğünü ortaya koyan tutanaklarda, "Üyelerin çoğu, ekonominin beklendiği gibi geniş bir şekilde toparlanması koşuluyla varlık alımlarının hızını bu yıl düşürmeye başlamanın uygun olabileceği kanaatinde olduklarını belirttiler." ifadesi kullanıldı.

Tüm üyelerin aralık ayından bu yana ekonominin Komitenin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri doğrultusunda ilerleme kaydettiğinde hemfikir olduğu belirtilen tutanaklarda, enflasyondan endişe duyan üyelerin, varlık alımlarının azaltılmasının nispeten kısa sürede başlamasının daha ihtiyatlı olacağını savunduğu aktarıldı.

Tutanaklarda, üyelerin komitenin politikasında değişiklik yapmadan önce bildirimde bulunacağı konusunda hemfikir olduğunun belirtilmesiyle de gözler bundan sonra yapılacak sözle yönlendirmelere çevrildi.

Analistler, yatırımcıların bundan sonraki süreçte varlık alımlarının azaltılması konusunda atılacak ilk adımın zamanlaması ve boyutu konularında yönlendirmelere odaklandığını, bu kapsamda bu ay sonunda gerçekleştirilecek Jackson Hole toplantısının öneminin arttığını söyledi.

Tutanakların ardından New York borsasında ortalama yüzde 1'e yakın düşüşler görülürken, dolara olan talebin artması dikkati çekti. Dow Jones endeksi yüzde 1,08, S&P 500 endeksi yüzde 1,07 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,89 geriledi. Dolar endeksi dün 93 kritik eşiğini aşmasının ardından bugün de 93,5 ile yaklaşık 10 ayın en yüksek seviyesini gördü. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise dün yüzde 1,30 seviyelerinden düşüşe geçerek yüzde 1,26 seviyelerinde dengelenirken, bugün yatay seyrediyor. ABD endeks vadeli işlem kontratlarının da yeni güne negatif başladığı görülüyor.

Avrupa tarafında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın ekonomik büyümeye yansımasına ilişkin endişeler gündemin odağındaki yerini korurken, dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde enflasyon temmuzda yıllık yüzde 2,2 artarak Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti. Fed tutanakları öncesinde kapanan pay piyasaları tarafında ise karışık bir seyir öne çıktı. Kapanışta Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,73 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 geriledi, Almanya'da DAX endeksi ise yüzde 0,28 yükseldi. Dün yatay seyreden avro/dolar paritesi, bugün ise tutanakların ardından güçlenen doların etkisiyle 1,1666 ile 4 Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Avrupa'da endeks vadeli işlem sözleşmelerinin de yeni güne düşüşle başladığı görülüyor.

Asya bölgesinde Kovid-19 vaka sayıları karşısında tedbirler genişletilmeye devam ederken, dün en yüksek günlük vaka sayısının kaydedildiği ve 13 eyalette olağanüstü hal uygulanan Japonya'da, Başbakan Suga Yoşihide ülkenin en büyük iş lobisine "evden çalışın" çağrısı yaptı. Bu gelişmelere ilave olarak parasal teşviklerin sonuna yaklaşıldığı beklentilerinin artması ile kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 değer kaybetti.

Emtia piyasalarında da dolardaki güçlenme ile satış baskısı artarken, altının ons fiyatı yüzde 0,5'lik düşüşle 1.779 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise dünkü yüzde 2,5'lik düşüşün ardından bugün 67 dolar seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,83 değer kaybıyla 1.449,59 puandan tamamladı. Dolar/TL dün yüzde 0,2 artışla 8,45'ten günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasada 8,5080 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yoğun veri akışının bulunduğu yurt içi piyasalarda, TCMB'nin ağustos ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin özetin takip edileceğini söyledi.

Yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik verileri ile Philadelphia Fed İmalat Endeksi'nin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.410 seviyelerinin destek, 1.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

10.00 Türkiye, haziran ayı uluslararası yatırım pozisyonu

10.00 Türkiye, haziran ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri

10.00 Türkiye, haftalık menkul kıymet istatistikleri

11.00 Avro Bölgesi, haziran ayı cari işlemler dengesi

14.00 PPK ağustos ayı toplantı tutanakları

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, ağustos ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.00 ABD, temmuz ayı öncü göstergeler endeksi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, dolar, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Küresel piyasalar, Fed toplantı tutanaklarının ardından negatif seyrediyor - Son Dakika Ekonomi


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