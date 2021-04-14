Son dakika haberi... KÜRESEL PİYASALAR-Sanayi üretim verisi öncesinde Avrupa yüksek açıldı

EasyJet, 2021'in ilk yarısında "biraz daha iyi" sonuçların gelmesinin beklendiğini açıklarken, Avrupa Birliği 'nin Johnson & Johnson ve AstraZeneca ile koronavirüs aşı tedarik sözleşmelerini 2021'in ötesine uzatmayacağını açıkladı.

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