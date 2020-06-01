Son dakika haberi... Küresel piyasalar yoğun veri gündemi ve ECB'ye odaklandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Küresel piyasalar yoğun veri gündemi ve ECB'ye odaklandı

Son dakika haberine göre Küresel piyasalarda, geçen hafta pozitif bir seyir izlenmesinin ardından bu hafta yoğun makroekonomik veri gündemi ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı takip edilecek.

Son dakika haberi... Küresel piyasalar yoğun veri gündemi ve ECB'ye odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalarda, geçen hafta pozitif bir seyir izlenmesinin ardından bu hafta yoğun makroekonomik veri gündemi ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı takip edilecek.

Piyasalar, ekonomi yönetimlerinin teşvik paketleri, ABD ile Çin arasındaki gerilimin yeni bir ticaret savaşına dönüşeceği endişelerinin azalması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı beklentileri ile geçen hafta genel olarak pozitif bir seyir izledi.

Yeni haftada, perşembe günü gerçekleştirilecek ECB toplantısının yanı sıra hafta boyunca açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve cuma günü yayımlanacak ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcılar tarafından takip edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, cuma günü Hong Kong ile ilgili yaptığı açıklamalar, yeni bir gümrük tarifesi savaşına ilişkin endişeleri azaltsa da Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestolar gündemin odağına yerleşti.

ABD'de düzenlenen protestolarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle başkent Washington DC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı, yerel saatle pazar 23.00'ten, pazartesi 06.00'ya kadar uygulanırken, ayrıca gösterilerde güvenliğin sağlanması için Washington Metropol Polis Departmanına destek için Ulusal Muhafızlar da görevlendirdi.

Cuma günü Trump'ın Hong Kong ile ilgili açıklamalarının tedirginliği azaltması ile pozitif seyreden New York borsasında, büyüyen protesto gösterileri ise satış baskısına neden oldu.

Dow Jones endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,48 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,29 yükseldi.

Avrupa tarafında, geçen hafta Avrupa Birliği Komisyonu tarafından duyurulan yeni teşvik paketi pay piyasalarını ve avroyu destekledi. Avro/dolar paritesi haftalık bazda yaklaşık yüzde 2 değer kazanarak 1,11'in üzerine yerleşti.

Cuma günü kar satışları ile kazançlarının bir kısmını geri veren Avrupa borsaları, haftalık bazda yüzde 5'e varan primler yaptı. Geçen haftanın son işlem gününde Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,65, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,59 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,29 değer kaybetti.

Bugün, Çin'de açıklanan imalat sanayi PMI verisinin 50'nin üzerine çıkması sonrası, kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 değer kazandı. Japonya'da imalat sanayi PMI yatay seyrini sürdürse de Nikkei 225 endeksi ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yükseliş eğiliminde hareket etti.

Yurt içinde, cuma günü yüzde 0,15 değer kazanan BIST 100 endeksi, böylece haftalık bazda yüzde 2,42 ve mayısta yüzde 4,36 yükseliş kaydetti. Cuma günü 6,8137'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8110 seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, bu hafta yurt içinde çarşamba günü açıklanacak enflasyon, yurt dışında ise cuma günkü ABD'nin istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

ABD'deki sosyal olayların ve Kovid-19'a ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, perşembe günü gerçekleştirilecek ECB toplantısından ise ekonomiyi destekleyecek adımların devamının beklendiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 109.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, mayıs ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, mayıs ayı imalat sanayi PMI

14.00 Türkiye, Para Politikası Kurulu toplantı özeti

16.45 ABD, mayıs ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, mayıs ayı ISM imalat endeksi

Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 08:59 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Küresel piyasalar yoğun veri gündemi ve ECB'ye odaklandı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Kamu bankaları %0,49'dan başlayan faiz oranıyla taşıt kredisi veriyor! İşte alınan paraya göre geri ödeme tablosu Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 382 liradan işlem görüyor Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi geliyor! 3 banka öncülüğünde vatandaş rahat nefes alacak
"Fenerbahçe'de oynar mısın?" sorusuna Ozan Kabak'tan yanıt: Ben G.Saraylıyım, F.Bahçe'de oynama ihtimalim yok         
15:02
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak? Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?         
14:40
Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı         
14:35
Hakan Çalhanoğlu, Zlatan'ın Türkiye'de tuttuğu takım için Galatasaray'ı işaret etti: Renklerinde sarı var Hakan Çalhanoğlu, Zlatan'ın Türkiye'de tuttuğu takım için Galatasaray'ı işaret etti: Renklerinde sarı var         
14:23
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı         
14:18
George Floyd protestolarına katılan ünlü şarkıcı Halsey, plastik mermi ile vuruldu George Floyd protestolarına katılan ünlü şarkıcı Halsey, plastik mermi ile vuruldu         
14:16
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları         
14:15
Mantar toplamaya giden adam, 2 bin 800 yıllık tarihi duvar buldu Mantar toplamaya giden adam, 2 bin 800 yıllık tarihi duvar buldu         
14:15
3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak 3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak         
14:11
Yerleşim yerlerinin yanındaki tarım arazilerine 5 ton kimyasal atık döken özel bir şirketin şoförleri suçüstü yakalandı Yerleşim yerlerinin yanındaki tarım arazilerine 5 ton kimyasal atık döken özel bir şirketin şoförleri suçüstü yakalandı         
13:10
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı         
13:08
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor         
13:06
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı         
13:02
Yaşlı kadın, toplu taşıma sınırlamasına aracın arkasına tutunup yolculuk ederek meydan okudu Yaşlı kadın, toplu taşıma sınırlamasına aracın arkasına tutunup yolculuk ederek meydan okudu         
12:59
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı         
12:59
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu 3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu         
12:49
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor         
12:45
Karantina bitti! Ofise göbekli dönmek istemeyenlere uzmanından hayati öneriler Karantina bitti! Ofise göbekli dönmek istemeyenlere uzmanından hayati öneriler         
12:41
İnternette tanıştığı kadına saf duygularla inanan 65 yaşındaki adam binlerce lirasından oldu İnternette tanıştığı kadına saf duygularla inanan 65 yaşındaki adam binlerce lirasından oldu         
12:38
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti         
12:33
İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi         
12:29
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak         
12:03
Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi'ye Juventus ve Inter talip Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi'ye Juventus ve Inter talip         
11:56
"20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü" denmişti! Olayın perde arkasında "ezan" tartışması varmış         
11:55
ABD'deki protestolara polis memurları da katılmaya başladı ABD'deki protestolara polis memurları da katılmaya başladı         
11:54
Hırsızlar, yardım bahanesiyle girdikleri evde yaşlı adamın 17 bin lirasını çaldı Hırsızlar, yardım bahanesiyle girdikleri evde yaşlı adamın 17 bin lirasını çaldı         
11:52
2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu 2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu         
11:52
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak         
11:48
Güzeller güzeli spor spikeri Diletta Leotta, futbolun başlamasıyla mutluluktan havalara uçtu Güzeller güzeli spor spikeri Diletta Leotta, futbolun başlamasıyla mutluluktan havalara uçtu         
11:47
AKOM, yeni normalin ilk gününde İstanbulluları uyardı: 3 saat boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor AKOM, yeni normalin ilk gününde İstanbulluları uyardı: 3 saat boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor         
11:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2020 15:07:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Küresel piyasalar yoğun veri gündemi ve ECB'ye odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]