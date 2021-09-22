Son dakika haberi! Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi

Küresel piyasalarda, Çinli Evergrande şirketinin risk algısını artırmasıyla karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarına çevrildi.

Fed'in bu akşamki kararında faiz oranlarını değiştirmesi beklenmezken, varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin takvimin daha da netleştirilebileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugünkü Fed toplantısından çıkacak kararlarda faiz beklentisi grafiğindeki (dot plot) olası değişikliklerin önem arz ettiğini vurgulayarak, toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin de yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Bilinen borcu 300 milyar doları aşan Çinli dev emlak geliştirme şirketi Evergrande'ye ilişkin haber akışı ise Asya'da risk algısını etkilemeyi sürdürüyor. Şirketin borç ödemesi için görüşmelerde bulunduğuna ilişkin haber akışı, bugün pay piyasaları üzerindeki baskıyı nispeten azalttı.

New York borsasında dünkü karışık seyrin ardından bugüne alıcılı başlayan endeks vadeli işlem kontratlarında, şu dakikalarda ortalama yüzde 0,2 yükselişler görülüyor.

Dün S&P 500 endeksi yüzde 0,08 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,15 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Avrupa borsaları, dün dünyanın geri kalanından pozitif ayrışırken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,43, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,12, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,50 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,22 değer kazandı. Vadeli işlemlerde endeks kontratları yeni güne de yüzde 0,5 ile yüzde 1,5 arasında yükselişlerle başladı.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen altında 1,1725'ten işlem görüyor.

Asya'da Çin pay piyasaları iki günlük tatilin ardından bugün işleme açılırken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) beklentiler dahilinde yüzde eksi 0,1 olan politika faizi ve varlık alım programlarında değişiklik yapmadı.

Bankanın para politikası metninde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerine değinerek, ihracat ve üretimin tedarik zincirindeki sıkıntılarla yavaşlayabileceğini belirtti.

Banka ayrıca, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çabaları desteklemek amacıyla sağlayacağı fon programının detaylarını da açıklarken, bir yıl vadeyle sağlanması hedeflenen fon programının 2021'de başlatılması, Mart 2031'in sonuna kadar uygulanmasının planlandığını kaydetti.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,24 değer kazanırken, Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi günü yüzde 0,58 yükselişle tamamladı.

Japonya'da ise Nikei 225 endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti. Hong Kong ve Güney Kore pay piyasalarında resmi tatil nedeniyle bugün işlem gerçekleştirilmedi.

Yurt içinde, yarın gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde dün Borsa İstanbul'da satıcılı bir seyir izlendi ve BIST 100 endeksi günü önceki kapanışın yüzde 0,45 altında 1.385,61 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,52 değer kaybıyla 8,6276'ya yükselmesinin ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,6250 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi, ABD'de ise Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yanı sıra 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.350 seviyesinin destek, 1.405 puanın ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı Tüketici Güven Endeksi

17.00 Avro Bölgesi, eylül ayı Tüketici Güven Endeksi

17.00 ABD, ağustos ayı 2. el konut satışları

21.00 ABD, Fed'in faiz kararı