Son dakika haberi: "Küresel sistemin yeniden yapılanma sürecinde ülkemiz büyük avantajlara sahip" - Son Dakika

Son dakika haberi: "Küresel sistemin yeniden yapılanma sürecinde ülkemiz büyük avantajlara sahip"

23.01.2021 18:12
Son dakika haberi:

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz, hiç kimsenin demokratik ve ekonomik kazanımlarına el uzatmasına izin vermeyecektir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz, hiç kimsenin demokratik ve ekonomik kazanımlarına el uzatmasına izin vermeyecektir. Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sürecinde ülkemiz büyük avantajlara sahiptir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır- Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması Merasimi ve Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi açılış törenine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan yaptığı konuşmada, "Karşı karşıya bulunduğumuz durum, bizi alternatif su depolama yöntemleri arayışına itmektedir. Ülkemiz sanıldığının aksine su zengini zaten değildi. Kuraklık tehdidinin artmasıyla birlikte elimizdeki mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanma mecburiyeti kaçınılmaz bir hal almıştır. Halen devam eden çalışmalarla 2023'e kadar 150 yer altı barajını tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"DİYARBAKIR'DA SULANMAYAN TEK KARIŞ ARAZİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Silvan Barajı'nı önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı ve su tutmaya başlamayı planladıklarını aktaran Erdoğan, "İnşallah Diyarbakır'da sulanmayan tek karış arazi bırakmayacağız. Silvan projesi, kaya dolgusunun tamamlanmasıyla dörtte üçü biten Silvan Barajı'yla birlikte 8 ayrı barajı ve 23 sulama tesisini bünyesinde barındıran, 2 milyon 360 bin dekar alanı sulayacak dev bir projedir. Ergani Barajı 14,5 milyon metreküplük depolama hacmine sahip, 19 bin dekara yakın araziyi sulayacak, 2 bin 500 kişiye yakın ilave istihdam sağlayacak bir eserdir" şeklinde konuştu. Erdoğan, "Kadim çağlardan beri bölgenin ilim ve irfan yuvası, medeniyet ve refah kapısı olan Diyarbakır, bu yeni dönemde de Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olmayı sürdürecektir" diyerek, "Yaptığımız yatırımlarla, getirdiğimiz hizmetlerle, kazandırdığımız eserlerle Diyarbakır'ın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE ÜLKEMİZ BÜYÜK AVANTAJLARA SAHİP"

"Milletimiz, hiç kimsenin demokratik ve ekonomik kazanımlarına el uzatmasına izin vermeyecektir" diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sürecinde ülkemiz büyük avantajlara sahiptir. Bölgesel ve küresel, siyasi, askeri, kültürel, ekonomik bir güç olarak tevarüs etme iddiamız her geçen gün daha belirgin şekilde ete kemiğe bürünüyor" dedi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Silvan Barajı, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: 'Küresel sistemin yeniden yapılanma sürecinde ülkemiz büyük avantajlara sahip' - Son Dakika


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