Son dakika haberi! KÜRSAD'dan lösemili çocuklara destek - Son Dakika

Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği (KÜRSAD) tarafından tedavi gören lösemili çocuklara kıyafet ve oyuncak hediye edildi.

KÜRSAD, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi gören lösemili çocuklara destekte bulundu.

Dernek, tedavi gören 20 çocuğa mont, pijama, bez, oyuncak, ıslak mendil hediye etti.

KÜRSAD Genel Başkanı Mustafa Çakar, tedavi gören çocukların yüzünü bir nebze olsun güldürdükleri için mutlu olduğunu kaydetti.

Çocuk onkoloji servisinde çalışan doktor ve hemşirelere teşekkür eden Çakar, tedavi gören çocuklara da acil şifa temennisinde bulundu.