Üye Girişi
Son dakika haberi! Kurtulmuş, Ermenistan'ın saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiği Gence'yi ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi! Kurtulmuş, Ermenistan'ın saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiği Gence'yi ziyaret etti Açıklaması

27.07.2021 19:22
Son dakika haberi! Kurtulmuş, Ermenistan'ın saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiği Gence'yi ziyaret etti Açıklaması, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Karabağ'daki savaşta Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine balistik füzelerle düzenlenen saldırılara ilişkin, "Çevredeki yıkıntılar, kirli bir yüzü bütün dünyaya ifşa eden açık kanıtlardır.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Karabağ'daki savaşta Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine balistik füzelerle düzenlenen saldırılara ilişkin, "Çevredeki yıkıntılar, kirli bir yüzü bütün dünyaya ifşa eden açık kanıtlardır. Buna rağmen dünya bu gerçeği görmek istemedi." dedi.

Kurtulmuş başkanlığındaki AK Parti heyeti, savaş döneminde Ermenistan'ın balistik füzelerle saldırdığı ve sivil kayıpların yaşandığı Gence kentini ziyaret etti.

Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkanvekili Tahir Budagov ile Gence Valisi Niyazi Bayramov'un eşlik ettiği heyet, yıkılan binaların enkazını gezerek incelemelerde bulundu, buralara karanfil bıraktı.

Kurtulmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın gece yarısı meskun mahalle füze saldırısı düzenleyerek tamamen insanlık dışı bir eyleme imza attığını vurguladı.

Savaş meydanında mertçe savaşamayanların kalleşçe sivillere saldırdığını belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Çevredeki yıkıntılar, kirli bir yüzü bütün dünyaya ifşa eden açık kanıtlardır. Buna rağmen dünya bu gerçeği görmek istemedi. Savaş sırasında insanlık dışı saldırılarıyla gündeme gelen Ermenistan'ı şiddetle telin ettiğimizi, burada asla unutulmaması gereken bir insanlık suçu işlendiğini kayıt düşmek için bugün buradayız. Ümit ediyoruz ki; zaman içerisinde bütün uluslararası çevreler tarafından da gereği yerine getirilerek bu suçu işleyenler hakkında gerekli işlemler başlatılır. Ermenistan'ı bir kez daha yaptıkları bu insanlık dışı vahşet dolayısıyla telin ediyoruz."

Kurtulmuş, tarihi anıtları ziyaret etti

AK Parti heyeti, Gence'deki İmamzade Külliyesi'ne de ziyarette bulundu. 12 imamlardan 5'incisi Muhammed el-Bakır'ın oğlu İbrahim'in mezarının bulunduğuna inanılan türbeyi ziyaret eden heyete, Kafkas Müslümanları İdaresi Doğu Bölgesi Temsilcisi Tahir Abbasov bilgi verdi.

Kurtulmuş, türbede Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

AK Parti heyeti daha sonra ünlü şair ve düşünür Nizami Gencevi'nin türbesini ziyaret etti.

Numan Kurtulmuş, Azerbaycan, Ermenistan, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kurtulmuş, Ermenistan'ın saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiği Gence'yi ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tarla yolunda kahreden kaza! Ağabeyinin kullandığı kepçenin altında kalan 4 yaşındaki çocuk öldü 18:44 Tarla yolunda kahreden kaza! Ağabeyinin kullandığı kepçenin altında kalan 4 yaşındaki çocuk öldü Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor 18:01 Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor Simitçiden gelen silah sesleri korkuttu! Tartıştığı eşini, 2 çocuğunun gözü önünde kurşun yağmuruna tuttu 17:51 Simitçiden gelen silah sesleri korkuttu! Tartıştığı eşini, 2 çocuğunun gözü önünde kurşun yağmuruna tuttu
Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada 17:41 Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı Tecavüz girişiminde bulunan 3 kişi serbest kaldı! Kendini korumaya çalışan genç kız hala yargılanıyor 17:03 Tecavüz girişiminde bulunan 3 kişi serbest kaldı! Kendini korumaya çalışan genç kız hala yargılanıyor Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü 16:47 Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü
2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı 15:55 2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı 14:32 Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri
18:08 Türkiye'nin ikinci rahim nakli de gerçekleşti! Ömer Özkan'ın verdiği hamilelik müjdesi ayrıca sevindirdi
18:00 Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor
17:55 Fatih Terim bombayı patlattı! PSV maçında sahaya süreceği ilk 11'i söyledi
17:53 Okullar 6 Eylül'de açılıyor mı? Milli Eğitim Bakanı'ndan dikkat çeken toplantı
17:50 Simitçiden gelen silah sesleri korkuttu! Tartıştığı eşini, 2 çocuğunun gözü önünde kurşun yağmuruna tuttu
17:44 Fatih Terim canlı yayında sorulara cevap verdi! İşte Ghezzal, Gedson ve Morutan transferinde son durum
17:40 Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı
17:16 Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak: Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı, durumu hiç iyi değil
17:07 Ömer Halisdemir'e "darbeci" demişti! İYİ Partili yönetici Songül Sarıtaşlı partiden istifa etti
16:54 Galatasaray'ın en yeni transferi Patrick van Aanholt, İstanbul'a ayak bastı
Göztepe, eski Galatasaraylı futbolcu Maicon'u transfer etmek için harekete geçti Göztepe, eski Galatasaraylı futbolcu Maicon'u transfer etmek için harekete geçti         
19:09
Basın toplantısı sırasında telefonla görüşen gazeteci, Fatih Terim'i çıldırttı! Çok sert uyardı Basın toplantısı sırasında telefonla görüşen gazeteci, Fatih Terim'i çıldırttı! Çok sert uyardı         
18:16
Okullar 6 Eylül'de açılıyor mı? Milli Eğitim Bakanı'ndan dikkat çeken toplantı Okullar 6 Eylül'de açılıyor mı? Milli Eğitim Bakanı'ndan dikkat çeken toplantı         
17:53
"Mültecilerin su faturalarına 10 kat zam yapacağız" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında suç duyurusu         
17:48
Beklenen şiddetli yağışın ardından Arhavi ilçe merkezinde sokaklar yine göle döndü Beklenen şiddetli yağışın ardından Arhavi ilçe merkezinde sokaklar yine göle döndü         
17:12
Korkutan laboratuvar çalışması: Sinovac aşısında iki doz aşıdan altı ay sonra antikor seviyesi önemli ölçüde düşüyor Korkutan laboratuvar çalışması: Sinovac aşısında iki doz aşıdan altı ay sonra antikor seviyesi önemli ölçüde düşüyor         
16:52
Silahla vurulan ayı gölde boğularak can verdi Silahla vurulan ayı gölde boğularak can verdi         
16:34
Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek         
15:09
Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu         
14:08
Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar         
13:41
Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü         
12:21
PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti         
12:06
Genç şarkıcı Aleyna Tilki Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı         
12:04
TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi         
11:51
5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı         
11:47
Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı         
10:37
Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü         
22:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 19:37:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Kurtulmuş, Ermenistan'ın saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiği Gence'yi ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement