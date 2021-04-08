Son dakika haberi! Kurtulmuş'tan İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi! Kurtulmuş'tan İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki Açıklaması

08.04.2021 23:21
Son dakika haberi! Kurtulmuş'tan İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki Açıklaması, System.String[]

Son dakika politika haberi: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Sayın Cumhurbaşkanımızı kastederek söylediği talihsiz sözlerinden dolayı kınıyoruz. Sayın Draghi, bizden diktatör çıkmaz. Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın."

Recep Tayyip Erdoğan, Mario Draghi, AK Parti, İtalya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! Kurtulmuş'tan İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki Açıklaması - Son Dakika


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