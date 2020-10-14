Son dakika haberi: Kuru üzümü küçük paketlere sığdırdı, ihracat değerini 2,5 kat artırdı

Manisa'da bir firma, üzerinde çocuklara yönelik görsel tasarımların da bulunduğu küçük ambalajlı paketlerle kuru üzüm ihracat değerini 2,5 kat artırdı.

Turgutlu ilçesinde işletmesi bulunan Serhat Orhan, çekirdeksiz kuru üzümde katma değeri artırmak amacıyla Ar-Ge çalışması başlattı.

Bu kapsamda, dökme tabir edilen büyük hacimli kutular yerine, üzerinde çocuklara yönelik görsel tasarımların bulunduğu 14-42 gram ebatlarında özel paketler hazırlandı.

İhracat yoğunluğunu da bu ambalajlara göre planlayan iş insanı, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere, Almanya ve ABD başta olmak üzere pek çok ülkeden zincir marketlerle tedarik anlaşması imzaladı.

Firma, ton başına ortalama 1800 dolar olan kuru üzüm ihracat değerini, küçük kutularla ton başına 4 bin 500 dolara yükseltti.

Serhat Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Kuru üzümün bölge ve ülke tarımı açısından önemli ürünlerden olduğuna işaret eden Orhan, şöyle konuştu:

"Daha önce büyük hacimli kutularla ihracat yapıyorduk. Şimdi ise düşük gramajlı karton ve selefon paketlerde ürünler işleyerek ihracatta katma değer artışı yakaladık. Küçük paketler özellikle Yeni Zelanda, Avustralya, İngiltere, Almanya ve ABD gibi ülkelerden yoğun talep gördü. Dünyanın pek çok ülkesine bu ürünleri ihraç ediyoruz. Hem üreticimizin hem çalışanlarımızın hem de ülkemizin kazanmasını sağlıyoruz."

Yaptıkları bu çalışmanın ambalaj sektörüne de katkı sağladığını dile getiren Orhan, küçük gramajlı ambalaj yatırımlarının desteklenmesi gerektiğini söyledi. Orhan, "Bizim yaptığımız bu işin artırılması gerek. Almanya, Japonya ve İngiltere'nin büyük market zincirlerine dökme ihracat yapıp orada ambalaj işçiliği yaptırmayalım. Ürünü burada ambalajlayalım, orada direkt raflarda satılsın ve üzümümüzün katma değeri artsın." dedi.