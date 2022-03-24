Son dakika haberi... Kurum: "2035 yılına geldiğimizde Türkiye'nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş tek bir binamız kalmayacak" - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kurum: "2035 yılına geldiğimizde Türkiye'nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş tek bir binamız kalmayacak"

24.03.2022 16:54

Son dakika haber: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite ve kurumların iş birliğinde "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi'nde katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite ve kurumların iş birliğinde "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi'nde katıldı. (3)

"Şu an halihazırda sahada toplam yatırım bedeli 120 milyar lira olan 350 bin konutumuzun dönüşümüne devam ediyoruz. İnşallah 2035 yılına geldiğimizde Türkiye'nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş tek bir binamız kalmayacak"

Son dakika haberi... Kurum: 2035 yılına geldiğimizde Türkiye'nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş tek bir binamız kalmayacak
Son dakika haberi... Kurum: 2035 yılına geldiğimizde Türkiye'nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş tek bir binamız kalmayacak
Son dakika haberi... Kurum: 2035 yılına geldiğimizde Türkiye'nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş tek bir binamız kalmayacak

YORUMLAR
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Bakan Kurum, Kartepe Zirvesi'nde konuştu: (1) Bakan Kurum, Kartepe Zirvesi'nde konuştu: (1) Kurum: 'Zirai tahmin, tarımsal hava tahmini gibi çiftçimizi doğrudan ilgilendiren alanlarda da tahminlerimizi yapıyoruz' Kurum: 'Zirai tahmin, tarımsal hava tahmini gibi çiftçimizi doğrudan ilgilendiren alanlarda da tahminlerimizi yapıyoruz'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği, Murat Kurum, Üniversite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kurum: '2035 yılına geldiğimizde Türkiye'nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş tek bir binamız kalmayacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kurum: "2035 yılına geldiğimizde Türkiye'nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş tek bir binamız kalmayacak" - Son Dakika
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