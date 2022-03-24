Son dakika haberi... Kurum: "2035 yılına geldiğimizde Türkiye'nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş tek bir binamız kalmayacak" - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite ve kurumların iş birliğinde "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi'nde katıldı. (3)

"Şu an halihazırda sahada toplam yatırım bedeli 120 milyar lira olan 350 bin konutumuzun dönüşümüne devam ediyoruz. İnşallah 2035 yılına geldiğimizde Türkiye'nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş tek bir binamız kalmayacak"