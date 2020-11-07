Son dakika haberi | Kurum: "857 okulda hasar tespiti yapıldı. 5 okul ağır, 18'i orta hasarlı. Bu okullardaki öğrenciler mahalledeki en yakın okula transfer edilecek"
07.11.2020 11:25
Son dakika haberi... Kurum: "857 okulda hasar tespiti yapıldı.
Kurum: "857 okulda hasar tespiti yapıldı. 5 okul ağır, 18'i orta hasarlı. Bu okullardaki öğrenciler mahalledeki en yakın okula transfer edilecek"
Okul, Politika, Son Dakika
- Kaynak: AA
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