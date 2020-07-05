Son dakika haberi | Kurum: "(Gediz havzasındaki çevre denetimleri) Bakanlığımız denetim faaliyetlerini 33 ayrı noktada... - Son Dakika
Son dakika haberi | Kurum: "(Gediz havzasındaki çevre denetimleri) Bakanlığımız denetim faaliyetlerini 33 ayrı noktada...
Son dakika habere göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması Bakan Kurum'un açıklamaları KÜTAHYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gediz havzasındaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması
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6.07.2020 04:01:25. #1.13#
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