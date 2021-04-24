Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Üsküdar'da kentsel dönüşüm alanlarını inceledi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Üsküdar'da kentsel dönüşüm alanlarını inceledi Açıklaması

24.04.2021 19:26

Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kirazlıtepe Mahallesi'nde çok önemli bir kentsel dönüşüm sürecini başlattıklarını, bu çerçevede 2 bin konutluk projenin ihale sürecini yürüttüklerini belirterek en son etabın ihalesinin de pazartesi günü yapılacağını kaydetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kirazlıtepe Mahallesi'nde çok önemli bir kentsel dönüşüm sürecini başlattıklarını, bu çerçevede 2 bin konutluk projenin ihale sürecini yürüttüklerini belirterek en son etabın ihalesinin de pazartesi günü yapılacağını kaydetti.

Pendik Belediyesine ziyaretinin ardından Üsküdar Belediyesine geçen ve burada değerlendirme toplantısına katılan Kurum, ilçedeki kentsel dönüşüm ve millet bahçeleri başta olmak üzere yürütülen projeler hakkında Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den bilgi aldı.

Kirazlıtepe ve Küplüce'de mahallelerindeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Kurum, 2,5 yıl önce Kirazlıtepe'de kentsel dönüşüm projesini başlattıklarında vatandaşların kentsel dönüşümün kendilerini mağdur edeceğini düşündüğünü, ilk anlaşma oranlarının yüzde 20-30'lar seviyelerinde olduğunu hatırlattı.

18 yıldır her işte yaptıkları gibi kentsel dönüşüm sürecinde de vatandaşların rızası çerçevesinde projeleri yürüttüklerini belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Kirazlıtepe Mahallesi'nde çok önemli bir kentsel dönüşüm sürecini başlattık. Bu çerçevede 2 bin konutluk bir projemizin ihale sürecini yürüttük. En son etabımızın ihalesini de pazartesi günü itibarıyla yapmış olacağız. İlk etaplarımız, konutlarımız zemin artı 3-4 katı geçmeyen, mahalle kültürünün yaşatılacağı, Çamlıca Camimizde Çamlıca Tepemizle birlikte burada tüm regülasyon alanlarıyla birleşecek, komşuluk ilişkilerinin devam edeceği bir projeyi inşallah ağustos ayı itibarıyla hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyor olacağız. Diğer etaplarımızı da yine sırasıyla ihalelerimizi yapmak ve aynı anlayışla, aynı kalitede projelerimizi yaparak vatandaşlarımıza Kirazlıtepe'de toplamda 2 bin konutluk 180 bin metrekarelik alanda 1500'ü de hak sahibi vatandaşlarımız diğerleri de ticari bölgeler olmak üzere konutlarımızı yapıp teslim ediyor olacağız."

" İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olacak süreci pazartesi günü başlatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Çamlıca'da Türkiye'nin en uzun bayrak direğine Türk bayrağının göndere çekilmesi törenine katılarak hem çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını hem de Üsküdarlılara müjde verdiğini anımsatan Kurum, bugün kendilerinin de Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'le Üsküdar ve Çamlıca'da ihtiyaç görülen alanlara ilişkin kentsel dönüşüm istişareleri yaptıklarını anlattı.

Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla pazartesi günü itibarıyla Üsküdar'da Ferah Mahallemiz, hemen Çamlıca Camimizin karşısındaki mahalle, yine Üsküdar'ımıza yakışmayan, vatandaşlarımızın bu noktada sosyal ihtiyaçlarını gideremedikleri, yolların, alt yapının yeterli olmadığı Ferah Mahallesi'nde, hemen arkasında bulunan Mehmet Akif Ersoy Mahallemizde, diğer taraftan yine hemen sağımızda bulunan Küplüce Mahallemiz de ki orada da 140 bin metrekarelik alanda çok önemli bir kentsel dönüşüm projesini, belki de İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olacak süreci pazartesi günü itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlatıyoruz. Üsküdar'ımıza, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun diyorum şimdiden." değerlendirmesini yaptı.

Amaçlarının İstanbul'da ne kadar riskli yapı varsa, bunların dönüşümünü sağlamak olduğunun altını çizen Kurum, hedeflerinin her yıl 300 bin, 5 yılda 1,5 milyon acil öncelikli konutu dönüştürmek, icraat yapmak, eser üretmek, eser siyaseti yapmak olduğunu ifade etti.

Bakan Murat Kurum, İstanbul'u ilgilendiren bir projenin de Validebağ'daki Koru Düzenleme Rehabilitasyon Projesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz Validebağ tam anlamıyla 354 bin metrekarelik bir alanda oluşuyor. Bu alanda tescilli ağaçlarımızın, tescilli yapılarımızın korunduğu bir rehabilitasyon projesi gerçekleştireceğiz. Üsküdar Belediyemizle birlikte yürüteceğimiz projede, yaklaşık 30 milyon lira yapım bedeli olacak. Yüzde 50'sini Bakanlığımız hibe, kalanını da kredi desteği vermek suretiyle Üsküdar Belediyemizle bu projeyi yürüteceğiz. İçinde o doğal güzellik de tescilli ağaçların altında bütün alanın rehabilitasyonunun yapıldığı bir alanımız. 354 bin metrekarelik alanımızı da İstanbul'umuza kazandırmış olacağız. Validebağ Projemiz de şimdiden İstanbul'umuza, Üsküdarlı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun."

117 bin kentsel dönüşüm projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un hemen her ilçesinde kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirildiğini belirterek, şu an sahada devam eden 117 bin kentsel dönüşüm projesi olduğunu aktardı.

117 bin kentsel dönüşüm projesinde, mahalle kültürünün yaşatılacağı, vatandaşın bittiği zaman içinde mutlu, huzurlu bir şekilde yaşayacağı projeleri yapmaya gayret gösterdiklerini söyleyen Kurum, Anadolu ve Avrupa yakalarında yürütülen projelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Üsküdar'ımızda çok önemli bir proje yürütüyoruz 2 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi. Yine Anadolu Yakası'ndan bakarsak, bugün Pendik, dün Sultanbeyli ilçemizdeydik. Daha önce yine Sancaktepe ilçemizde kentsel dönüşüm projelerini başlattık. Kartal Orhantepe'de 6 ay içerisinde yıkılan yapıların yerine yenilerini yaptık ve vatandaşlarımıza teslim ettik. Fikirtepe'de 15 bin konutluk çok önemli bir kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz. Burada da 60 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren, Ataşehir'de imar iskan bloklarının yapımını gerçekleştiriyoruz. Ümraniye'de çok önemli projeler var. Esenlerimizde, Başakşehirimizde, Bağcılarımızda, Güngörenimizde Tozkoparanımızda Okmeydanı'nda, Bağcılar'da bilhassa 117 bin konuttan oluşan kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz ve her geçen gün de bunlara, bugün olduğu gibi Ferah Mahallesi'nde, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yine Küplüce Mahallemizi ekledik. Eklemeye de devam edeceğiz."

Kentsel dönüşüm projelerinde yerel yönetimlerle iş birliğinin önemine değinen Kurum, uyumlu çalıştıklarını, onların verdiği desteklerle vatandaşların bu süreçte en az mağduriyetini sağlayacak süreci yürütmeye gayret gösterdiklerini ifade etti.

Belediye başkanlarından ricasını dile getiren Kurum, "Sözde değil özde, hakikaten kentsel dönüşümün içinde, taşın altına elimizi koymak suretiyle bu süreci yürütmek zorundayız. İstanbul'da olası depremi bekliyoruz. Bu depremde ne kadar sağlam yapılarla girer, depreme ne kadar daha fazla hazırlıklı olursak, o kadar depremin etkilerinden az zarar görürüz diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Üsküdar'da kentsel dönüşüm alanlarını inceledi Açıklaması
Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Üsküdar'da kentsel dönüşüm alanlarını inceledi Açıklaması
Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Üsküdar'da kentsel dönüşüm alanlarını inceledi Açıklaması
Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Üsküdar'da kentsel dönüşüm alanlarını inceledi Açıklaması

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Üsküdar'da kentsel dönüşüm alanlarını inceledi Açıklaması - Son Dakika


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