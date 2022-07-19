Son dakika haberi | Kurusıkı tabancayla kazara kendini yaralayan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kurusıkı tabancayla kazara kendini yaralayan kişi hastaneye kaldırıldı

19.07.2022 11:39
Son dakika haberi | Kurusıkı tabancayla kazara kendini yaralayan kişi hastaneye kaldırıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'un İlkadım ilçesinde kurusıkı tabancayla kazara kendini yaralayan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde kurusıkı tabancayla kazara kendini yaralayan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Derebahçe Mahallesi 48. Sokak'taki markette dün gece arkadaşlarıyla bulunan Ali K. (26), arkadaşından aldığı kurusıkı tabancayı şaka yapmak amacıyla kafasına dayayıp ateşledi.

Sağ kaş üstünde yanma ve yüzeysel yaralanma oluşan Ali K. sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Ali K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine giden polis ekipleri, kurusıkı tabancaya el koydu.

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Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kurusıkı tabancayla kazara kendini yaralayan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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