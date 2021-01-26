Son dakika haberi! Kuşadası çevre yolunda trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberleri: - Kuşadası çevre yolunda trafik kazası: 1 yaralı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

- Kuşadası çevre yolunda trafik kazası: 1 yaralı AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası- Selçuk çevre yolunda seyir halinde olan 09 BC 347 plakalı otomobil, sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Ege Mahallesi bölümünde refuje çarparak, karşı şeride geçti. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, ağır yaralanan bayan araç sürücüsü M.N. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kuşadası, Aydın, Yerel, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Yerel › Son dakika haberi! Kuşadası çevre yolunda trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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