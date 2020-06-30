Son dakika haberi: Kuşadası'nda 2 yeşil deniz kaplumbağası kıyıya vurdu - Son Dakika

Son dakika haberi: Kuşadası'nda 2 yeşil deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

Son dakika habere göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 yeşil deniz kaplumbağası cansız halde sahile vurdu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 yeşil deniz kaplumbağası cansız halde sahile vurdu.

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Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Güzelçamlı sahilinde cansız halde deniz kaplumbağası gören vatandaşlar durumu derneğe bildirdi.

Bölgeye gelen dernek başkanı Bahattin Sürücü, kaplumbağanın üzerinde herhangi bir yara izi bulunmadığını belirtti.

Dernek tarafından Kuşadası ve çevresinde 2007 yılından bu yana deniz kaplumbağalarının kayıtlarının tutulduğu belirtilen açıklamada, "Kıyılarımızda görülen 2 kaplumbağa türünden biri olan 'Chelonia mydas' 2 türü yeşil deniz kaplumbağalarının, bölgemizde genellikle küçükleriyle karşılaşmaktayız. Bugüne kadar kıyılarımızda ilk kez bu kadar büyük boyutta bir erkek yeşil deniz kaplumbağası görüldü" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca aynı saatlerde Sevgi Plajı'nda da küçük bir yeşil deniz kaplumbağasının da cansız olarak kıyıya vurduğu belirtildi.

Kaplumbağaların Dalyan'da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderileceği öğrenildi.

Bahattin Sürücü, Güzelçamlı, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 17:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kuşadası'nda 2 yeşil deniz kaplumbağası kıyıya vurdu - Son Dakika

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