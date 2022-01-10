Kuşadası'nda yeni yıl eğlencesi devam ediyor - Son Dakika
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Kuşadası'nda yeni yıl eğlencesi devam ediyor

10.01.2022 09:35

Kuşadası'nda yeni yıl eğlencesi devam ediyorAYDIN Geçtiğimiz hafta yeni yıl eğlencesi yapan Sevgi Evleri'nde kalan çocukların eğlencesi 2. grup ile devam etti.

Kuşadası'nda yeni yıl eğlencesi devam ediyor

AYDIN Geçtiğimiz hafta yeni yıl eğlencesi yapan Sevgi Evleri'nde kalan çocukların eğlencesi 2. grup ile devam etti.

Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar yeni yıla beş yıldızlı eğlence ile girdi. Kuşadası'nda bulunan beş yıldızlı otelde Aydın ili sınırlarında bulunan sevgi evlerinde kalan çocuklar ve öğretmenleri için yılbaşı eğlencesi 2.grupla devam etti. Hafta sonu 5 yıldızlı hizmetinden konaklamalı olarak yararlanan minik misafirler otelin organize ettiği eğlence ile doyasıya eğlendi. Sirk ve palyaço gösterilerinin olduğu yemekli eğlencenin yani sıra otelde pasta kursları, resim ve beceri çalışmaları ile unutulmaz bir anı yaşadı.

Otelin Genel Müdürü Serdar Köroğlu yaptığı açıklamada bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini söyleyerek, "Yeni yılda sevgi evlerinde kalan çocuklarımız yeni yılı burada geçirmişlerdi 2.grubu da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Çocuklar pasta kesti

Oldukça neşeli ve keyifli anların yaşandığı etkinlikte Genel Müdür Köroğlu, çocuklarla yakından ilgilendi. Aile ortamını aratmayacak şekilde, sıcak ve samimi bir ortamda geçen eğlence sonunda özel olarak yaptırılan kutlama pastası çocuklar tarafından hep birlikte kesildi.

Kuşadası'nda yeni yıl eğlencesi devam ediyor
Kuşadası'nda yeni yıl eğlencesi devam ediyor
Kuşadası'nda yeni yıl eğlencesi devam ediyor
Kuşadası'nda yeni yıl eğlencesi devam ediyor
Kuşadası'nda yeni yıl eğlencesi devam ediyor
Kuşadası'nda yeni yıl eğlencesi devam ediyor
Kuşadası'nda yeni yıl eğlencesi devam ediyor
Kuşadası'nda yeni yıl eğlencesi devam ediyor
Kuşadası'nda yeni yıl eğlencesi devam ediyor

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Sevgi Evleri, Yeni Yıl, Kuşadası, Aydın, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda yeni yıl eğlencesi devam ediyor - Son Dakika


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