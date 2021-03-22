Son dakika haberi... Kuşadası'nda kent mobilyaları usta ellerde yeniden hayat buluyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Kuşadası'nda kent mobilyaları usta ellerde yeniden hayat buluyor

22.03.2021 16:57
Son dakika haberi... Kuşadası'nda kent mobilyaları usta ellerde yeniden hayat buluyor, System.String[]

Son dakika habere göre Kuşadası Belediyesi, çocuk parkları ile yeşil alanlardaki kent mobilyalarını yenilemeye başladı.

Kuşadası Belediyesi, çocuk parkları ile yeşil alanlardaki kent mobilyalarını yenilemeye başladı. Yerlerinden sökülerek Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesine götürülen kent mobilyaları, belediyede görevli marangozlar tarafından yenilerek daha estetik ve konforlu bir hale getiriliyor.

Kuşadası Belediyesi, kentteki park ve yeşil alanları daha modern ve estetik bir hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bu kapsamda rutin ot biçme, ağaç budama, peyzaj, çiçeklendirme ve çevre temizliği gibi işlerinin yanı sıra park ve yeşil alanlarda bulunan eski bank ve piknik masası gibi kent mobilyalarını yenilemeye başladı. Ekipler, ilk olarak kent merkezinde yer alan Kasım Yaman Parkı'ndaki bankları yerlerinden sökerek tamir ve tadilattan geçirmek üzere Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesine götürdü. Yenileme çalışmaları kapsamında öncelikle mobilyaların ahşap ve metal malzemeleri bir birinden ayrılarak zımparalanacak hale getiriliyor. Ardından ise usta eller tarafından tamir, boya ve vernik işleminden geçirilen mobilyalar yenilenerek estetik bir görünüme kavuşturuluyor.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, kentteki parklar ile yeşil alanlarda yenileme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek " Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekipler kentimize yeni yeşil alanlar kazandırmak ve mevcut olanları daha estetik bir hale getirmek için mesai harcamayı sürdürüyor. Park ve yeşil alanlarımızda gerçekleştirdiğimiz modern peyzaj uygulamaları vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler alıyor. Ekiplerimiz son olarak kent mobilyalarımızı yenilemeye başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesine götürülen mobilyalar belediyemizde görevli marangozlar tarafından en düşük maliyetle ve doğaya zarar vermeden yenileniyor. Hemşehrilerimizin dinlenmek ve rahat bir nefes alabilmek için kullandıkları kent mobilyalarımız usta ellerde yeniden hayat buluyor" diye konuştu. - AYDIN

Son dakika haberi... Kuşadası'nda kent mobilyaları usta ellerde yeniden hayat buluyor
Son dakika haberi... Kuşadası'nda kent mobilyaları usta ellerde yeniden hayat buluyor
Son dakika haberi... Kuşadası'nda kent mobilyaları usta ellerde yeniden hayat buluyor
Son dakika haberi... Kuşadası'nda kent mobilyaları usta ellerde yeniden hayat buluyor
Son dakika haberi... Kuşadası'nda kent mobilyaları usta ellerde yeniden hayat buluyor
Son dakika haberi... Kuşadası'nda kent mobilyaları usta ellerde yeniden hayat buluyor
Son dakika haberi... Kuşadası'nda kent mobilyaları usta ellerde yeniden hayat buluyor

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Estetik, piknik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kuşadası'nda kent mobilyaları usta ellerde yeniden hayat buluyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Motorine 35 kuruş indirim geldi ancak pompaya yansımayacak Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı: Yüksek kesimlerde kuvvetli yağış ve kar bekleniyor Popstar Ajdar'ın konser isteklerini duyan şaştı kaldı Sanem Çelik, EDHO'ya veda ediyor Piyasalardaki dalgalanma sonrası CHP'den ilk değerlendirme: Erdoğan'ın bedduası tuttu Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen "Baton salam" itirafı: Şimdi yapsam Taksim'de asarlar Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü Yerde buldukları cismin patlaması sonucu 2 genç hayatını kaybetti
Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni mesaj: Şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesiyle çalışacağız Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni mesaj: Şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesiyle çalışacağız         
18:05
Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı         
17:48
Marmara'da 'vaka' artışında birinci olan Yalova'da misafir kısıtlaması! Fazla misafire ceza yazılacak Marmara'da 'vaka' artışında birinci olan Yalova'da misafir kısıtlaması! Fazla misafire ceza yazılacak         
17:37
F.Bahçe transfer ettiğine bin pişman! Sezon sonunda milyonlarca euroya mal olacak F.Bahçe transfer ettiğine bin pişman! Sezon sonunda milyonlarca euroya mal olacak         
17:35
Son Dakika: Selahattin Demirtaş'a Son Dakika: Selahattin Demirtaş'a "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 3 yıl 6 ay hapis         
16:58
Kırmızı kategorideki Antalya'da 'pes' dedirten kaçak havuz partisi! Sorumsuzluğa ceza yağdı Kırmızı kategorideki Antalya'da 'pes' dedirten kaçak havuz partisi! Sorumsuzluğa ceza yağdı         
16:55
Babacan'dan çarpıcı iddia: Ağbal, kayıp 130 milyar doları sorduğu için mi görevden alındı? Babacan'dan çarpıcı iddia: Ağbal, kayıp 130 milyar doları sorduğu için mi görevden alındı?         
15:56
Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı         
15:28
Oyuncu İbrahim Çelikkol, başrol olduğu Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılıyor Oyuncu İbrahim Çelikkol, başrol olduğu Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılıyor         
15:17
Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü         
14:44
Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir         
14:41
Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin         
14:15
Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı         
14:04
Türkiye'de yumurta fiyatlarını belirleyen ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor Türkiye'de yumurta fiyatlarını belirleyen ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor         
13:42
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, "Sülalene muhteşem bir klip hazırladım" sözleriyle tehdit etmiş         
09:56
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 18:21:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Kuşadası'nda kent mobilyaları usta ellerde yeniden hayat buluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei