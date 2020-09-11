Son dakika haberi... Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Son dakika habere göre Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki motosiklet kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki motosiklet kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Kaza Kuştur Önü Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Şükrü K. yönetimindeki 09 AAZ 900 plakalı motosiklet sürücüsü cadde üzerinde seyir halinde ilerlediği sırada dengesini kaybedip kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafasını taşa vuran sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan ambulansla ağır yaralanan Şükrü K. Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz ve 180 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

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