Son dakika haberi: Kuşadası'ndaki milli parkın sahilleri atlı jandarma timine emanet - Son Dakika

Kuşadası'ndaki milli parkın sahilleri atlı jandarma timine emanet

AYDIN - Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın güvenliğini atlı jandarma ekipleri sağlıyor. Nevşehir'de bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan turizm sezonu için milli park içindeki Kavaklı Jandarma Karakolu emrine görevlendirilen 'Ayperi', 'Şimşek' ve 'Dolunay' isimli atlarla yaklaşık 15 kilometrelik alanda kuş uçurtmuyor.

Nevşehir'de, 2003 yılından beri Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren JAKEM'de yetiştirilen ve özellikle turizm bölgelerinde motorlu taşıtların giremediği alanlar ile asayiş olaylarında kullanılan atlar, turizm bölgelerinde yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliğini korumak için görev alıyor. Piknik ve mesire alanlarında asayişi sağlama, kaçak avcılık, hırsızlık, kaybolma, kapkaç gibi olaylarda araziye uygun hareket ettikleri için tercih edilen atlar, günübirlik yerli ve yabancı tatilcilerin de gözdesi oldu.

Coğrafi konumu, bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliğiyle 27 bin 598 hektarlık alana sahip Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda turizm sezonu boyunca görev yapacak olan atlar ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Atları kullanan ve kendi alanlarında uzman olan jandarmaların ilk yardım konusunda özel eğitimli oldukları öğrenildi. Atlı timler, sezon boyunca yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği İçmeler, Aydınlık, Kavaklıburun, Karasu koylarında ve sahillerinde gün içerisinde belirli aralıklarla devriye geziyor.

Yaz tatilini Kuşadası'nda geçiren Cafer Kardaş "Atlı tim çok hoşumuza gitti. İlgi çeken bir uygulama. Milli parkın doğal yapısına uygun bir çalışma. Güvenliğimizi sağlamak için burada görev yapan arkadaşlar çok teşekkür ederiz" dedi.

Amerika'dan geldiğini belirten ve tatilini geçirmek için Kuşadası'nı seçen Penelope Ahearn Er ise "Burası çok güzel, doğa ile iç içeyiz. Atları zaten çok seviyorum, güvenliğimizi düşünen askere çok teşekkür ediyorum" dedi.