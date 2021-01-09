KUŞLARIN ÖLMEMESİ İÇİN TELLERE KOYULAN 'CANSIZ MANKEN' İNDİRİLDİ, 'İZOLE' YÖNTEMİ UYGULANDI

VAN'ın Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde yaşayanların, kuşların elektrik tellerine konup, akıma kapılmaması için trafo direğine bıraktığı cansız manken, Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) yetkililerince kaldırıldı. Cansız manken yerine kuşların telef olmasını önleyecek, 'kuşkonmaz' denilen 'izole' yöntemi uygulandı.

İlçeye 8 kilometre uzaklıkta bulunan ve çevresine göre ağaçlık alanı fazla olduğu için kuşların geldiği Yeşilova Mahallesi'nde yaşayanlar, kuş ölümlerini önlemek için ilginç dikkat çeken yönteme başvurdu. Ağaçlık alanda yuvaları olan kuşların, trafonun da bulunduğu direğe gelip, tellere konarak, telef olması üzerine mahalleli, cansız manken bıraktı. Trafonun olduğu direkte 'korkuluk' görevi görmesi istenen cansız manken yerleştirildikten sonra kuş ölümleri de azaldı.

'ÇOK TEHLİKELİ BİR DURUM'

Konunun haber olması ve oluşturduğu ilginç görüntü ise VEDAŞ yetkililerini harekete geçirdi. Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, cansız mankeni kaldırıp, yerine kuşların akıma kapılmasını önleyecek, 'kuşkonmaz' denilen yöntemini uyguladı. Erciş VEDAŞ İşletme Müdürü Vedat Yılmaz, bölge halkına teşekkür ettiklerini, kuşlar için de gerekli tedbiri aldıklarını söyledi. Yılmaz, "Kuşların elektrik şebekesine temas etmesini önlemek için vatandaşlarımızın iyi niyetli davranarak trafo direğine korkuluk montajı yapıldığını öğrendik. Hemen ardından ilgili noktaya giderek korkuluğu kaldırdık ve yerine elektrik şebekesine uygun olan 'kuşkonmaz' montajında bulunduk. Kuş nüfusunun yoğun olduğu yerlerde kuşların şebekemize temas ederek zarar görmesini önlemek için bu montajları, izolasyonları kapsamlı olarak biz yapıyoruz. Vatandaşlarımızın şebekeye temas etmeleri ve elektrik şebekesinde kendilerince işlem yapmaları çok tehlikeli bir durum. Vatandaşlarımızın kendi can güvenlikleri için kesinlikle elektrik şebekesinde bu tarz çalışmalar yapamamalarını ve hemen '186 Çağrı Merkezi'mize bilgi vermeleri istiyoruz" dedi.