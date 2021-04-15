Son dakika haberi... Kütahya Belediyesinden küçük esnafa bir destek daha - Son Dakika

Pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan esnaflarının yanında olmaya devam eden Kütahya Belediyesi Nisan ayındaki meclis toplantısında alınan karar gereği faaliyette bulunamayan bin 400 küçük esnaftan katı atık bedelinin ilk taksitlerinin alınmaması kararlaştırıldı.

Belediye Meclisi'nin 7 Nisan 2021 tarihli kararı ile Covid-19 salgınının ekonomiye vermiş olduğu olumsuz etkilerin azaltılması için faaliyetleri durdurulan ya da faaliyette bulunamayan, müşterek ya da tek aboneden su kullanımı olmayan yaklaşık bin 400 adet küçük esnafın 31 Mayıs 2021 son ödeme tarihli, katı atık bedelinin birinci taksitlerinin alınmaması kararlaştırıldı.

Alınan karar gereği, faaliyetlerinin devam etmesi sebebiyle su kullanımı olan ve metreküp su bedeli üzerinden hesaplanan işyerleri ile pazar yeri gibi satış amaçlı tezgah kurulumunda, metrekare üzerinden hesaplanan bedeller devam edecek. Faaliyetleri devam eden, marketler, kargo dağıtım istasyonları, bankalar, AVM'ler, akaryakıt istasyonları, fabrikalar gibi diğer konut dışı alanlar için, belirlenen kriterlere göre hesaplanan katı atık bedellerinin ilk 6 aylık dönemine ait 1. taksitinin ödeme tarihlerinin 1- 31 Mayıs 2021 tarihleri arası olduğu hatırlatıldı. - KÜTAHYA