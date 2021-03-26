Son dakika haberi! Kütahya'da 4 bin 100 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberi! Kütahya'da 4 bin 100 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi
26.03.2021 10:33
Edinilen son dakika haberine göre Kütahya'da polis tarafından bir iş yerinde yapılan aramada, 4 bin 100 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Kütahya'da polis tarafından bir iş yerinde yapılan aramada, 4 bin 100 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi 30 Ağustos Mahallesi Şeyh Bekir Efendi Sokak üzerinde faaliyette bulunan işyerinde yapılan aramada, 4 bin 100 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli Z.A. hakkında yasal işlem yapıldı. - KÜTAHYA
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