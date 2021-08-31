Deprem anında marketteki raflardan ürünlerin düştüğü anlar kamerada

Deprem olduğundan sarsıntı geçene kadar adeta dona kaldı

AFYONKARAHİSAR - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen ve Afyonkarahisar'da hissedilen 5.0 büyüklüğündeki deprem anında bir marketteki raflardaki ürünlerin devrilme anı

güvenlik kameralarına yansırken, bir market çalışanının ise sarsıntı esnasında ayakta olmasına karşı adeta şok yaşayıp dona kalması ise anbean kayıt altına alındı.

Deprem Afyonkarahisar kent merkezi ile birlikte Şuhut ilçesinde de hissedildi. Deprem anında sarsıntının şiddeti ile ilçedeki bir marketteki raflardan ürünlerin devrilip, yere düştüğü anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şampuanlar başta olmak üzere raflardaki çeşitli ürünlerin yere düştüğü görülüyor.

İlçedeki bir başka marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise yağlarla dolu olan rafların sallandığı ve bir iş yeri çalışanının ise adeta şoka girerek sarsıntı bitene kadar ayakta olmasına rağmen hareket etmeden beklediği dikkatlerden kaçmadı. Sarsıntı anında market çalışanın adeta dona kaldığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Öte yandan, market çalışanı İsmail Sarıtaş ise deprem anında korktuklarını ve raflardaki bir çok ürünün devrildiğini, ifade etti.