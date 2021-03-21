Kütahya'da, yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede oyun oynayan 15 kişiye para ceza verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde kıraathanede oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Söz konusu iş yerine giden ekipler, tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle oyun oynayan 15 kişi hakkında 47 bin 250 liralık ceza tutanağı hazırladı.
Ruhsatsız olduğu belirlenen kıraathane ise zabıta ekiplerince mühürlendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Kütahya'da bir kıraathanede Kovid-19 kurallarını ihlal ederek oyun oynayan 15 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika