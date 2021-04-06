Son dakika haberi... Kütahya'da çok sayıda kaçak silah malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da silah imalatında kullanılan çok sayıda çeşitli malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi Fuat paşa Mahallesi Yeni Sanayi Caddesinde durdurulan araç sürücüsü H.D. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1 adet kabzaya bağlı fişek yatağı, 1 adet tabancaya ait horoz yatağı, araç da yapılan aramada, 1 adet tabanca gövdesi, 2 adet tabanca gövde parçası, 1 adet toplu tabancaya ait namlu, şahsın, Akkent Mahallesindeki ikametinde yapılan aramada ise, 1 adet polimer tabanca ana gövdesi, 1 adet tabanca gezi, 2 adet kuru sıkı tabanca için gaz ve havai fişek atım aparatı, 1 adet toplu tabanca alt ana gövdesi, 1 adet toplu tabanca tamburu, 1 adet horoz takımı bulunan tabanca alt ana gövdesi, 2 adet kabza sırt parçası, 4 adet üst kapak takımı, 1 adet toplu tabanca yıldız parçası, 4 adet şarjör, 6 adet kabza kapağı, 2 adet tetik korkuluğu, 8 adet tetik, 8 adet tetik manivelasi, 7 adet sabitleme pimi, 8 adet icra yayı, 1 adet iğne ve yayı, 1 adet horoz ve horoz tutucu pim, 1 adet şarjör yayından oluşan meteryaller, 100 adet dolu fişek ve 21 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.D. hakkında yasal işlem başlatıldı. - KÜTAHYA