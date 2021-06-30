Son dakika haberi... Kütahya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Hami Mete'nin (61) kullandığı 43 NV 461 plakalı traktör, Küplüce köyü Kırbudak mevkisinde arazide kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Mete'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Mete'nin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Doç. Dr. İsmail Karakutu Simav Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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